Omiš ponovno centar svjetske veteranske košarke: Više od 400 sudionika zaključilo četvrti Svjetski kup

Podjelom medalja i pehara okončan je četvrti Svjetski kup košarkaških veterana koji se proteklog tjedna održavao u Omišu, gdje se okupilo preko 400 sudionika iz svih krajeva svijeta, od Argentine i Sjedinjenim Američkih Država, preko Velike Britanije, Poljske, Gruzije, Švicarske, Austrije, Italije i Španjolske, do Slovenije, Crne Gore, Srbije, Mađarske, Litve, Gruzije... Koliko je turnir uspješno bio organiziran najbolja je potvrda najava brojnih sudionika koji se žele vratiti i sljedeće godine. Kako i ne bi kad se ovo natjecanje iz godine u godinu dokazuje kao najbolje organizirano natjecanje košarkaških veterana u ovom dijelu svijeta.

Natjecanja su se održavala u sedam ženskih i muških kategorija, a najbolji na terenu potvrdili su da su doista i najbolji. Medalje i pehare podijelio im je deveterostruki nositelj medalja s najvećih natjecanja, Olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava – Željko Jerkov – koji im je zaželio da se što duže aktivno bave sportom i da se vrate u Omiš i sljedeće godine. Posebno oduševljenje izazvalo je natjecanje u tricama, koje je po drugi put održano na jednom veteranskom turniru i postalo je zaštitni znak Svjetskog kupa košarkaških veterana.

Pobjednici po kategorijama: Najbolja u pogađanju trica – Dorothe Kern – Valdo Njemačka Najbolji u pogađanju trica – David Barbakadze - Betlive Gruzija M 60/65+ 1. Vitalac - Hrvatska 2. Italia Maxi Big Band Italija 3. GB Diamonds Velika Britanija MVP: Mate Katić (Vitalac) M 50/55+ 1. Beograd 50 Srbija 2. Germany A Njemačka 3. Harrods Argentina MVP: Aleksandar Radenković (Srbija) W50/55+ 1. Valdo Germany Njemačka 2. Rožice team Rijeka Hrvatska 3. FIMBA GB W50 Velika Britanija MVP: Dorothee Kern (Valdo Germany) M 45+ 1. BC Marjan Hrvatska 2. MORH Hrvatska 3. Koroški poki Slovenija MVP: Ante Bilobrk (Marjan) M 40+ 1. Srbija 40+ Srbija 2. Betlive Gruzija 3. Koroški poki Slovenija MVP: Jasmin Hercegovac (Srbija) W 35/40+ 1. USA – Sjedinjene Američke Države 2. Gušti Hrvatska 3. HUN K8 Mađarska MVP: Ashley Kuchar M 35 + 1. Jazine Hrvatska 2. Comeback Podgorica Crna Gora 3. Old Boys Stargard (POL) MVP: Hrvoje Puljko

I na ovom izdanju turnira igrala se kvalitetna košarka, ali samo natjecanje nije bilo uvijek u prvom planu. Kao i uvijek, prednosti su imala druženja na terenu i van njega, zabave u večernjim satima, no kad se igralo za plasman onda je to bila košarka na visokom nivou. Najbolje je to potvrdila nekadašnja WNBA igračica, 201 cm visoka Jennifer Hamson, koja je igrala za ekipu iz Sjedinjenih Američkih Država:

"Često sudjelujemo na ovakvim turnirima, diljem svijeta, i moram priznati da smo bile malo skeptične što ćemo doživjeti u Hrvatskoj, ali ovo što se događalo u Omišu proteklih nekoliko dana nas je oduševilo. Ne samo kad je u pitanju turnir i organizacija natjecanja, nego sveukupni dojam, kvaliteta hrane i smještaja, prijem ljudi u gradu i na turniru, ljepota prirode... Stvarno smo oduševljene. Vjerujem da je svima najdraže obećanje da ćemo se vratiti sljedeće godine braniti naslov, ali za nas je ovo dugi put, a volimo obilaziti i druga mjesta. No vjerujte mi na riječ da ćemo se za koju godinu sigurno vratiti. Mnoge turnire brzo zaboravimo, ali ovaj će definitivno dugo ostati u našoj uspomeni", kazala je nakon turnira Hamson.

Rekordan broj natjecatelja obvezuje organizatore da svako novo izdanje bude još bolje, a taj će cilj biti sve teže ostvarivati jer su već sada postavljeni visoki standardi:

"Naš cilj je da se natjecatelji osjećaju ugodno, da igraju košarku, ali i da se provedu i zabave. I naravno, da se vrate i sljedećih godina. Mi iz organizacije ulažemo jako veliki trud, pa i sredstva, okupili smo tim vrhunskih ljudi koji čine sve da se natjecatelji što bolje i ugodnije osjećaju, kako na terenu, tako i van njega. Vjerujemo da ćemo nastaviti rasti i narednih godina jednakom brzinom, a to potvrđuju i najave i rezervacije za sljedeće, peto izdanje turnira, koje će se održati u istom terminu u travnju 2027. godine, a za koje već pristižu prijave", kazao nam je jedan od organizatora Mario Čaljkušić.