OMIŠ Ponavljač pokušao pobjeći policiji, privremeno oduzeto vozilo, odveden na sud

U ponedjeljak, 22. rujna 2025. godine u 03:15 sati policijski službenici Policijske postaje Omiš izdali su naredbu za zaustavljanje osobnog vozila, na koju se vozač oglušio i nastavio vožnju, da bi nakon toga zaustavio vozilo, izašao iz njega i bježao. Policijski službenici su ga uskoro pronašli i uhitili.

Utvrđeno je da upravlja motornim vozilom iako mu je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta do 7. kolovoza 2027.g. i dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Izmjerena mu je koncentracija od 0,49 g/kg, a odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Vozilo je privremeno oduzeto kako ne bi nastavio činiti prekršaje obzirom da je do sada već kažnjen zbog prometnog prekršaja-odbijanja testiranja na prisutnost droge u organizmu.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i trajno oduzme vozilo.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o konačnim sankcijama donijeti će naknadno.