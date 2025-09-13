Omiljena društvena mreža mladih prepuna je seksualnih predatora i dilera droge

Mnogim tinejdžerima Snapchat je omiljena i najčešće korištena komunikacijska platforma. No kao što je to slučaj i s drugim društvenim mrežama i platformama, na njoj vrebaju brojne opasnosti kojih mladi nisu svjesni. Prošle godine tako je u SAD-u protiv ove mreže podignuta tužba u kojoj se tvrdi kako je riječ o najopasnijoj mreži za mlade, a u fokusu te tužbe bili su seksualni predatori koji su iznimno velik problem za ovu mrežu.

No nisu jedini problem. To je pokazalo i nedavno istraživanje danske organizacije Digitalt Ansvar, koja promiče odgovoran digitalan razvoj, a koje je pokazalo da na Snapchatu danas mladi bez problema mogu kupiti drogu, a čak ni ne moraju tražiti takve profile, već im ih algoritam sam predlaže.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Napravili lažne profile 13-godišnjaka

U svrhu istraživanja, danski istraživači napravili su lažne profile 13-godišnjaka koji su bez problema na toj mreži stupili u kontakt s osobama koje prodaju drogu. Ono što je prilično nevjerojatno jest da su njihova korisnička imena sadržavala riječi poput coke, weed (kokain i trava) i slična te ih Snap zbog toga nije blokirao.

Nakon što je ekipa iz Digitalt Ansvara prijavila 40 takvih profila, iznenadili su se kako je uklonjeno samo njih 10, dok su prijave za ostalih 30 profila – odbijene.

Kao još jedan veliki problem iz ove organizacije naglašavaju to što Snapov algoritam ponekad takve profile putem kojih se prodaje droga sam preporučuje mladima. Zato što je jedan od prijatelja testnih profila bio povezan s profilom dilera, Snapchat im je u roku od samo nekoliko sati preporučio gotovo 70 takvih profila za koje istraživači sumnjaju da se putem njih može nabaviti droga. "Kao dijete ili mlada osoba, uopće ne trebate sami tražiti takve profile, može vam ih direktno preporučiti Snapchat. To je iznimno problematično", upozorili su iz Digitalt Ansvara.

Nulta tolerancija na drogu?

Naglašavaju kako je problem i izostanak reakcije Snapchata. Iako tvrde da koriste tehnologiju koja bi takve profile trebala blokirati, u stvarnosti se pokazalo kako to nije slučaj. Na toj su mreži dostupni brojni profili koji čak i u svom imenu daju do znanja da je riječ o dilerima i to nikomu u Snapu nije problematično.

Iz ove tvrtke, naravno, imaju drukčije objašnjenje. Za The Guardian su komentirali kako imaju nultu toleranciju za prodaju droge na Snapchatu te da su tri četvrtine profila koji se spominju u tom izvještaju već blokirali i prije nego što im je taj dokument dostavljen, a naknadno su blokirali sve profile, prenosi Zimo.