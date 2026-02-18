Olujić: "Gotovo je nevjerojatno da se mi Hrvati sramimo antifašizma"

Gost u N1 studiju uživo bio je Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i predsjednik Vrhovnog suda.

"Izvidi su tajni, ali ohrabruje činjenica se, nakon pjevačkog nastupa gospodina Dabre, oni provode", kaže Krunislav Olujić o činjenici da je DORH započeo s izvidima oko nove snimke u kojoj pripadnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča saveznika nacističke Njemačke, Antu Pavelića.

"Očito je da je gospodin Dabro svojim pjevanjem i veličanjem ustašluka i bivšeg poglavnika bivše tzv. Nezavisne države Hrvatske povrijedio osjećaje većine hrvatskih građana i posve sigurno počinio kazneno djelo. Ostaje vidjeti koje je to kazneno djelo. Izvidi ohrabruju, vidjet ćemo rezultat", dodaje.

"Ali ostaje i činjenica da je gospodin Dabro još uvijek zastupnik u Hrvatskom saboru i kao takav ima imunitet. Kazneni postupak protiv njega ne može se pokrenuti dok ima imunitet."

Olujić dodaje kako je trenutno pitanje izvida i eventualne istrage protiv Dabre potpuno akademsko.

"Kada budu dovršeni izvidi, kada ćemo svjedočiti kvalifikaciji određenih kaznenih djela, da bi pokrenulo odgovarajući kazneni postupak protiv gdina Dabre, Državno odvjetništvo mora se obratiti Mandatno-imunitetnom povjerenstvu Sabora, koje će sukladno ovlastima donijeti odgovarajuću odluku. Ako donesu odluku skidanja imuniteta i prihvate je u Saboru, bit će pokrenut postupak. Sve dok se gospodin Dabro skriva iza imuniteta saborskog zastupnika, zasad je prerano govoriti o pokretanju odgovarajućih kaznenih postupaka."

Osvrnuo se i na ono što vidi kao zabrinjavajuć niz javnih ispada, kako političara povezanima s DP-om, kako i dijela mladeži koji nekritički pokazuje pozitivan stav prema hrvatskom fašističkom pokretu iz četrdesetih.

"U međuvremenu svjedočimo nizu javnih istupa, kako samog DP-a, kako njegovog predsjednika, gospodina Penave, koji je izjavio da se ne osjeća odgovornim jer on sam nije pjevao i nije veličao Antu Pavelića. Isto tako, Stipo Mlinarić Ćipe je sinoć, gle čudom, izjavio kako Dabro nigdje nije spomenuo poglavnika Pavelića. Ja sam se susreo s tom pjesmom u 70-ima, svi smo znali, misli se o Anti Paveliću, najvećem hrvatskom zlikovcu, izdajniku, kvislingu i najvećem hrvatskom ratnom zločincu", kaže Olujić.

"Mene najviše buni što se niz hrvatske mladeži okuplja u crnim odorama i veliča ustašluk te tog i takvog poglavnika, koji je bio na čelu jedne monstruozne, nakazne takozvane, namjerno govorim, NDH, kvislinške državne tvorevine, koja nikada nije bila ni država", dodaje.

Olujić je ukratko i skicirao pravopovijesni kontinuitet hrvatske države, koja, kako podsjeća, slijedi iz Federalne, Narodne i Socijalističke republike Hrvatske, a ne kvislinške NDH.

"Osim toga, hrvatski državnopravni kontinuitet, star gotovo 1000 godina, prekida se tek 1921., ne 1918., donošenjem Vidovdanskog ustava. Svi ovi ustaše i ustašoidi koji pjevaju ovakve pjesme tvrde da je taj diskontinuitet prekinut 10. travnja 1941., osnivanjem tzv. NDH, što nije točno; taj diskontinuitet prekida se odlukama 3. zasjedanja ZAVNOH-a, 8. na 9. svibnja 1944. godine, kada je formirana Federalna država Hrvatska. Ova Republika Hrvatska sljednica je Federalne države Hrvatske, Narodne Republike Hrvatske iz 1946., Socijalističke Republike Hrvatske iz 1963. godine, odnosno Ustava iz 1970. godine."

"To treba jednom za vijeke vjekova podvući i reći da se mi Hrvati nemamo čega sramiti. Neovisno činjenici da smo se 41., zahvaljujući tom i takvom ustaškom pokretu našli na krivoj strani povijesti, mi smo 45. izašli iz 2. svjetskog rata, kada je s područja današnje Hrvatske u antifašističkom pokretu - ne govorim komunističkom - sudjelovalo od 450 do 500 tisuća Hrvata."

"Gotovo je nevjerojatno da se mi Hrvati sramimo antifašizma, jer to je sustav vrijednosti upisan u povelju UN-a, Europske unije i Ustav RH. Bezrazložno se sramimo te činjenice iako bismo se njom trebali ponositi jer se pogrešno taj antifašistički pokret izjednačuje s komunističkim pokretom."