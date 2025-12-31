Olja Einfalt porukom s dozom humora odgovorila kritičarima: „Nije problem u kokodakanju, nego u neradu“

Splitska performerica i umjetnica Olja Einfalt, poznata i pod nadimkom „splitska vampirica“, ponovno je privukla pažnju javnosti objavom zanimljivog i provokativnog videa na društvenim mrežama. Uz video je podijelila i poruku u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu, osvrnuvši se na negativne komentare i pasivno kritiziranje.

„Nije problem u kokodakanju, problem je kad se samo kokodače, a ništa se ne radi“, poručila je Einfalt, aludirajući na one koji, kako navodi, radije ostavljaju negativne komentare nego da se aktivno uključe i naprave nešto konkretno. Istaknula je kako se, za razliku od toga, ona i njezin krug bave stvaranjem, razmišljanjem i djelovanjem, dodajući da mišljenje ima smisla tek kada iza njega stoji i akcija.

Objavu je zaključila porukom ispunjenom ironijom, ali i pozitivom, naglasivši važnost ljubavi, hrane i zdravog humora. Video i popratni tekst brzo su izazvali brojne reakcije, potvrđujući još jednom da Olja Einfalt svojim javnim istupima redovito potiče raspravu i ne ostavlja publiku ravnodušnom.