Olivia je visoka 194 cm i najveća je nada hrvatske košarke

Hrvatske košarkašice ostvarile su treću pobjedu u 4. kolu skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo, pobijedivši Grčku u Šibeniku uvjerljivih 98:73 (23:22, 26:16, 27:20, 22:15). Hrvatska je tako zadržala vrh tablice skupine s omjerom 3-1, dok su Grčka i Danska poravnate na 2-2.

Večeras je za hrvatsku seniorsku reprezentaciju debitirala Olivia Vukoša, velika nada hrvatske, ali i svjetske košarke. Sedamnaestogodišnjakinja se iskazala na debiju te je sa 17 poena (4/4 za dva poena, 3/4 za tri poena) bila drugi najbolji strijelac reprezentacije. Uz to, dodala je i šest skokova, četiri ukradene lopte te dvije asistencije za ukupnu valorizaciju od 23 indeksna boda, najviše u Hrvatskoj.

Tko je Olivia Vukoša?

Olivia Vukoša visoka je 194 centimetra i igra na poziciji krilnog centra i centra. Rođena je 2008. u New Yorku, gdje se školuje. Dosad je igrala za prestižnu Christ the King High School u Queensu, a zbog sjajnih igara izabrana je za sudjelovanje na McDonald's All-American utakmici na kojoj igraju najbolje srednjoškolske košarkašice, piše Index.

Sljedeće sezone priključit će se UConnu, najuspješnijem ženskom košarkaškom sveučilištu na kojem je nastupala i Nika Muhl, njezina suigračica iz hrvatske reprezentacije. Prema ESPN-ovoj ljestvici, mlada hrvatska košarkašica treća je najbolja igračica svoje generacije.

Olivia je odabrala hrvatski dres unatoč američkom državljanstvu i pozivima SAD-a, naglašavajući duboke obiteljske korijene. Obitelj Vukoša ključna je u njezinom izboru. Otac Damir je iz zadarskog Crna, majka Jenny iz Primoštena, a djed Krsto još uvijek živi u rodnom mjestu.

"Olimpijska medalja s Hrvatskom važnija mi je od WNBA naslova. Predstavljam bake, djeda, tatu i mamu – svi su ponosni na svoje korijene", rekla je Olivia za Basketball.hr nakon bronce na U20 EuroBasketu B divizije.

Dominirala je na natjecanjima mlađih kategorija

Vukoša je bila prava zvijezda u mlađim selekcijama. Prvi put je za Hrvatsku zaigrala ljeta 2023. godine, kada je kao 14-godišnjakinja vodila U-16 reprezentaciju do petog mjesta na Europskom prvenstvu. Prosječno je ubacivala 22.6 poena i hvatala 17.1 skok te je bila najbolja na turniru u obje kategorije. Nagrađena je uvrštavanjem u All-Star petorku.

Peto mjesto na tom Euru donijelo je prvi, povijesni plasman Hrvatske na SP za košarkašice uzrasta do 17 godine u Meksiko. Vukoša je tamo postavila rekord svjetskih prvenstava po valorizaciji. 31 poen, 24 skoka i šest blokada u pobjedi protiv Tajvana za 9. mjesto donijelo joj je nevjerojatnih 50 indeksnih bodova. Imenovana je u drugu petorku turnira i osvojila nagradu za najbolju obrambenu igračicu natjecanja.

Prošlog ljeta dominirala je na U-20 EuroBasketu B divizije gdje je u prosjeku postizala 15.6 poena i hvatala 9.1 skok. Hrvatska je osvojila broncu i tako se vratila u A diviziju. Večeras je upisala seniorski debi i potvrdila o kakvom se talentu radi.