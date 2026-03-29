Close Menu

Oliver Bearman izletio sa staze pri 308 km/h, prošao bez težih ozljeda

20-godišnjak je šepajući izašao iz bolida, bez slomljenih kostiju

Britanski vozač Oliver Bearman iz momčadi Haas doživio je nesreću na nedjeljnoj Velikoj nagradi Japana nakon što je pri brzini od 308 km/h izletio sa staze. Incident se dogodio u zavoju Spoon kada je Bearman pri približavanju Colapintovom bolidu izgubio kontrolu i udario u ogradu silom od 50G, priopćila je momčad.

Dok je Haas skretao lijevo kako bi izbjegao sudar, Bearman je sletio na travu i prošao kroz oznake staze. Iako je zadobio kontuziju desnog koljena, 20-godišnjak je šepajući izašao iz bolida, bez slomljenih kostiju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Približavao se bolidu ispred velikom brzinom i morao je reagirati kako bi izbjegao sudar. Izvrtio se na travi i udario u ogradu. Zastrašujuće“, komentirao je šef tima Haas Ayao Komatsu za Sky Sports.

Analitičari ističu da su velike razlike u brzini na stazi posljedica nove ere motora, promjena pravila i povećane snage bolida. Španjolski vozač i predsjednik Udruge vozača F1, Carlos Sainz, naglasio je da su ovakve nesreće očekivane i pozvao FIA-u na promjene.

„Ovakve situacije se uvijek mogu dogoditi pri velikim brzinama. Bearman je imao sreću što je bilo dovoljno prostora do ograde. Zamislite ovakve brzine na ulicama u Bakuu, Singapuru ili Las Vegasu – posljedice bi bile daleko ozbiljnije“, rekao je Sainz.

Toto Wolff, šef Mercedesa, dodao je kako je nužno detaljno ispitati incident. „Pravila su još uvijek nejasna i moramo ih pažljivo analizirati kako bismo spriječili slične nesreće“, izjavio je Austrijanac.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0