Oliver Bearman izletio sa staze pri 308 km/h, prošao bez težih ozljeda

Britanski vozač Oliver Bearman iz momčadi Haas doživio je nesreću na nedjeljnoj Velikoj nagradi Japana nakon što je pri brzini od 308 km/h izletio sa staze. Incident se dogodio u zavoju Spoon kada je Bearman pri približavanju Colapintovom bolidu izgubio kontrolu i udario u ogradu silom od 50G, priopćila je momčad.

Dok je Haas skretao lijevo kako bi izbjegao sudar, Bearman je sletio na travu i prošao kroz oznake staze. Iako je zadobio kontuziju desnog koljena, 20-godišnjak je šepajući izašao iz bolida, bez slomljenih kostiju.

„Približavao se bolidu ispred velikom brzinom i morao je reagirati kako bi izbjegao sudar. Izvrtio se na travi i udario u ogradu. Zastrašujuće“, komentirao je šef tima Haas Ayao Komatsu za Sky Sports.

Analitičari ističu da su velike razlike u brzini na stazi posljedica nove ere motora, promjena pravila i povećane snage bolida. Španjolski vozač i predsjednik Udruge vozača F1, Carlos Sainz, naglasio je da su ovakve nesreće očekivane i pozvao FIA-u na promjene.

„Ovakve situacije se uvijek mogu dogoditi pri velikim brzinama. Bearman je imao sreću što je bilo dovoljno prostora do ograde. Zamislite ovakve brzine na ulicama u Bakuu, Singapuru ili Las Vegasu – posljedice bi bile daleko ozbiljnije“, rekao je Sainz.

Toto Wolff, šef Mercedesa, dodao je kako je nužno detaljno ispitati incident. „Pravila su još uvijek nejasna i moramo ih pažljivo analizirati kako bismo spriječili slične nesreće“, izjavio je Austrijanac.