Olimpijska nada iz Solina! Josip Sikavica je novi europski prvak

Josip Sikavica iz solinskog Dalmacijacementa osvojio je titulu europskog prvenstva u streljaštvu u disciplini zračna puška – solo u armenskom glavnom gradu Erevanu! Sikavici je to druga medalja na ovom prvenstvu, jer ima i broncu u momčadskoj konkurenciji s Miranom Maričićem i Petrom Goršom. Ujedno je ovo zlato i najveći uspjeh za 24-godišnjeg Solinjanina, a do njega je došao pucajući briljantno od početka do kraja.

Sikavica je u osnovnim kvalifikacijama bio najbolji, pucao je bez promašaja (30) u konkurenciji 56 strijelaca, od kojih je 16 prošlo u drugi krug kvalifikacija. Među njima je bio i naš brončani olimpijac iz Pariza, Marin Maričić na 9. mjestu sa 27 pogodaka.

Solinjanin je nastavio s vrhunskim pucanjem, te je s 57 pogodaka od mogućih 60 bio drugi i izborio finale protiv Nijemca Maximiliana Ulbricha, koji je imao 58 pogodaka i novi europski rekord. Rekord je lako mogao biti i od Sikavice da u posljednjoj, šestoj seriji, nije imao dva promašaja. No, ništa zato, ionako su u finalu Sikavica i Ulbrich krenuli od nule. Napeta borba za zlato okončana je sa 15:14 za našeg strijelca, imao je promašaj tek u devetoj seriji, dok je Nijemac kiksao u trećoj i kobnoj, 16. seriji. Tako je Sikavica s posljednjim metkom osigurao zlato!

Treći je bio Srbin Aleksa Rakonjac, koji je s 15:13 bio bolji od Rusa Sergeja Novoselova. Maričić je, inače, u drugom krugu kvalifikacija završio na 5. mjestu, borba za broncu izmakla mu je za dlaku, jer je imao isti broj pogodaka (54) kao i četvrti Novoselov.