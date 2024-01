Oldtimer Promo Tour na Noći muzeja 2024. na Zvjezdanom selu Mosor

Ovogodišnja Noć muzeja koncipirana je kao dinamična manifestacija s fokusom na važnu ulogu muzeja u zajednici a posebno u tom kontekstu razvoja Nove publike. Između brojnih hrvatskih muzeja i drugih baštinskih, znanstvenih i obrazovnih institucija i ove godine organizaciji se pridružila udruga Zvjezdano selo Mosor.

Program koji je udruga "Zvjezdano selo Mosor pripremila za manifestaciju Noć muzeja 2024. kao i ranijih godina proveden je u velikoj dvorani zvjezdarnice u Gornjem Sitnom. Sastojao se od kolaža glazbenih i scenskih izvedbi, kako za one najmlađe, tako i za odrasle. Na prigodan način ostvarena je veza s glavnom temom Noći muzeja razvoj Nove publike, i to kroz jedno od održanih znanstveno-popularnih predavanja pod nazivom Iskustvom prošloga gradiš bolje sutra. Osnovnu ideju gđe Antice Lovrić, koja već dugi niz godina aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi tradicionalne Noći muzeja u Zvjezdanom selu Mosor, zajedno su razradili Krunoslav Ćosić i Josip Radić kroz teme zanimljive Novoj publici. Urednik knjige Makinja ča sama trče i kolekcionarskog časopisa Oldtimer Club te pokretač projekta Oldtimer Promo Tour održao je kratko predavanje o tehničkim postignućima koja su odavno dio svakodnevnice, razvijaju se izuzetno brzo a zapravo nismo ni svjesni kada su se pojavili i u kojem obliku.

Kroz zanimljivosti i fotografije publika se upoznala s povijesti električnih automobila i to od jednog od prvih električnih vozila iz 1839.g. do godine 1886. kada je u Engleskoj uveden taksi na električni pogon preko 1884. godine kada je proizveden prvi serijski električni automobil do senzacije iz 1899.g. kada je Camille Jenatzy iz Belgije električnim automobilom postigao magičnu brzinu preko od 100 km/h do gotovo potpunog prestanka proizvodnje električnih automobila i završetka zlatnog doba električnih automobila. Nakon toga kao vremeplovom, moderator Josip Radić publiku je odveo u početak 20. stoljeća u Split kada se iz Beča krajem 1901. ili početkom 1902. godine pojavio prvi automobil. Kada su Splićani ugledali za njih čudno vozilo, nazvali su ga brojnim imenima poput kar brez konji koji grmi i smrdi, ali na kraju je ostao naziv makinja ča sama trče.

Ovaj dio prezentacije bio je obogaćen s još jednim detaljem. Organizatori su posjetiteljima pružili dodatno ugodno iznenađenja. Ispred zgrade Zvjezdanog sela Mosor bila su izložena dva veoma zanimljiva automobila koja dolaze iz potpuno različitih vremena. Tu je bio Fiat Musone oldtimer iz 1939.g. koji nas već svojim izgledom vraća u prošlost Splita i Dalmacije pogotovo jer se radi o primjerku koji je od prvih dana korišten kao taksi u Kaštelima pored Splta tako da su za njega vezane brojne uspomene i priče. Pored njega bio je najnoviji model električnog automobila MG 4 electric koji na prvi pogled djeluje energično, a njegov dizajn izražava vitalnost i slobodan duh novog vremena, a ono što je najzanimljivije njegov znak i ime nastavlja tradiciju gotovo 100 godina starog branda.

Nastavkom predavanja ostajemo u 1964.g. kada se u Splitu uvodi trolejbus - autobus na električni pogon koji električnu energiju dobiva iz nadzemnoga električnog napojnoga voda. Nakon što je predgrađu Berlina 1882.g. izveo prvu vožnju, trolejbuse su uveli Beč, Berlin, Bratislava, Hamburg, Lyon, Marseilles, Pariz, Siena, veliki gradovi u SAD-u, Ujedinjenome Kraljevstvu a u Hrvatskoj trolejbusi su prometovali prvo u Rijeci a zatim i Splitu.

Nastavak predavanja Josipa Radića koje je pripremio urednik portala Portofon Krunoslav Ćosić je priča o mobitelu koja je počela 3. travnja 1973. godine kada je predstavljen prvi mobitel na svijetu DynaTAC, čija je prodaja počela 10 godina kasnije po cijeni od 3.995 američkih dolara, što bi danas bilo oko 11.000. Tako smo saznali kako je u Hrvatskoj prva mreža proradila 11. siječnja 1991. godine, a prvi mobitel CarryPhone s priključkom koštao je 14.500 njemačkih maraka. Zanimljivosti iz svijeta mobitela odnosile su se na model Nokia 3310 iz 2000. godine koji je prodan u 126 milijuna komada te na prvi Apple iPhone predstavljen 2007. godine a prvi Android u 2008. godini.

Zvjezdano selo Mosor još jednom je okupilo različte generacije koje veže interes i ljubav prema znanosti, kulturi i umjetnosti koje ova Udruga već godinama uspješno promiče. Kao znak pažnje Josip Radić na kraju predavanja uručio je knjigu Makinja ča sama trče tajniku Udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislavu Nikoliću.

Ovu večer na prigodan način je ostvarena veza s glavnom temom Noći muzeja: Muzeji i nova publika te je osim zanimljivih događaja u gotovo čarobnom ambijentu udaljenom dvadesetak kilometara od Splita na nadmorskoj visini od 700 m s pogledom na okolna brda i more uz dva automobila iz potpuno drugačijeg vremena sve skupa djelovalo gotovo nestvarno. Zahvaljujući izloženom električnom automobilu koji kao da svima poručuje da s njim zakorače u svijet čiste električne mobilnosti sve do zvijezda, na slikovit način je naglašena tema večeri - Iskustvom prošloga gradiš bolje sutra.