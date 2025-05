Oldtimer Promo Tour Makarska 2025. powered by Datacol. Pogledajte vozila koja su se našla u Makarskoj

Već po tradiciji vlasnici oldtimera okupljeni u projektu Oldtimer Promo Tour na proljeće okupljaju se na rivi u Makarskoj. Okružena planinskim masivom u uvali koju krasi kristalna boja mora uokvirena s dva polutoka, Makarska pruža prekrasnu i nezaboravnu sliku svima koji se zateknu za vrijeme ove izložbe na otvorenom. Dolazak starodobnih vozila je događaj koji zapravo predstavlja sjajan povratak u prošlost te pobuđuje emocije i strast. Kao uvijek Oldtimer Promo Tour Makarska powered by Datacol predstavlja proslavu stila i ljepote te još jednom ističe kako oldtajmeri predstavljaju puno više od prijevoznih sredstava koji služe za vožnju od točke A do točke B. Jedinstven i široki spektar dizajna predstavlja pogled na izgled automobila od kraja tridesetih do devedesetih godina prošlog stoljeća.

Na ovogodišnjem Oldtimer Promo Tour-u Makarska powered by Datacol između četrdesetak oldtimera posebno se isticao Plymouth iz 1939. custom model koji je modificiran u odnosu na izvorno tvorničko stanje i to od kozmetičkih promjena do značajnijih mehaničkih poboljšanja.

Bili su tu i vlasnici također američkog Buick Skylarka iz 1979. kao i Forda Taunusa iz 1969. Osim njih treba i staknuti plejadu modela iz sedamdesetih od Fiata preko Opela, Simce a najviše je bilo predstavnika njemačke auto industrije i to Mercedes Benz i BMW modela, legendarnih Buba ali i Mazde MX5. Posebne emocije uvijek pobuđuju modeli poput, Renault petice, najmanjeg Fiata 500 nuova te kolekcija modela Zastave i Fiata koje su predstavili članovi Auto kluba Biokovo.

Između oldtimera koji datiraju iz prošlog stoljeća bio je izložen i potpuno novi model kineskog proizvođača automobila Geely. Na ovogodišnjem Oldtimer Promo Tour Makarska status pratećeg vozila ponio je Geely Starray.

Ovaj automobil odlikuje moderni dizajn koji spaja dinamične linije karoserije, futurističko oblikovanje i naprednu tehnologiju, tako je Geely Starray zapravo na idealan način prikazao razvoj dizajna u automobilskoj industriji, te tim više izložbu na rivi u Makarskoj pretvorio u muzej na otvorenom.

Makarska osim prirodnim ljepotama, može se pohvaliti naslijeđem kulturne baštine koji s pažnjom čuvaju i s ponosom prezentiraju. Tako su sudionici ovogodišnjeg Oldtimer Promo Tour-a Makarska powered by Datacol u organizaciji Turističke zajednice Makarska imali prigodu uz pratnju stručnog vodiča upoznati se s poviješću starog naselja koje se razvija još od 1. st.

Šetnja po starom dijelu završila je u Malakološkom muzeju, jedne od najvrjednijih kulturnih ustanova, kako grada Makarske tako i cijele zemlje. U muzeju su sudionici Oldtimer Promo Tour-a Makarska powered by Datacol mogli vidjeti ne samo školjke Jadranskog mora, već i brojne vrste tropskih i suptropskih mora, koje su i najprivlačnijih boja i oblika među svim školjkama.

Posjetitelje Makarske ne privlači samo baština i prirodne ljepote, bogata gastronomska ponuda posljednjih godina doživljava pravi uzlet i to od autentičnih mediteranskih okusa do street food hrane preko ponude pive iz pogona prve makarske pivovare.

Ovogodišnji Oldtimer Promo Tour powered by Datacol održan u Makarskoj još jednom je pokazao kako druženje vlasnika oldtimera kojih spaja zajednička strast a dolaze iz različitih sredina, može pokrenuti pozitivne emocije koje osim poruke o očuvanju baštine ističu i krajolik u kojem se nađu. Ovaj put ljubitelji oldtimera stigli su osim iz svih krajeva Dalmacije još iz Siska, Bjelovara, Dubrovnika, Imotskog te iz Mostara, Zenice i Travnika.

Tako je Makarska pokazala još jednom svu raznolikost prirode i bogatstvo povijesnog naslijeđa koji su ovoj prezentaciji oldtimera osigurali idealnu i nezaboravnu scenografiju.