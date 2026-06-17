Okusi Sardinije stigli na Brač: Dvije mediteranske regije povezale gastronomija i tradicija

Na Braču je održan međunarodni gastronomsko-kulturni susret "Gastronomija Mediterana – Okusi Sardinije na Braču", koji je okupio predstavnike Sardinije i Srednje Dalmacije s ciljem jačanja suradnje u području gastronomije, turizma, kulturne baštine i održivog razvoja.

Događanje, održano u Postirama u organizaciji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, bilo je svojevrsna uvertira u 2027. godinu, kada će Srednja Dalmacija nositi prestižnu titulu Europske regije gastronomije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sudionike je pozdravila direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, istaknuvši važnost povezivanja mediteranskih destinacija kroz zajedničke vrijednosti, tradiciju i gastronomiju kao snažan alat kulturne i turističke promocije.

U službenom izaslanstvu Sardinije bili su Terenzio Schirru, gradonačelnik Gesica, Antonello Perra, gradonačelnik Siurgos Donigale, Paola Casula, gradonačelnica Guasile, Alessio Piras, gradonačelnik Selegasa, te Raffaele Porru, zamjenik gradonačelnika Selegasa. Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje tradicionalne sardinijske kuhinje, a Michele Fadda iz udruge Pro Loco Selegas predstavio je autentične recepte i namirnice karakteristične za unutrašnjost Sardinije, koje su okupljeni imali priliku i kušati.

Tijekom susreta predstavljena je i manifestacija "Saboris Antigus", jedan od najznačajnijih festivala tradicijske gastronomije i kulturne baštine Sardinije. Razmijenjena su iskustva o razvoju kulturnog turizma, očuvanju lokalne baštine te uključivanju gastronomije u turističku ponudu destinacija.

U sklopu programa predstavljeno je i Svjetsko prvenstvo u branju maslina, postirska manifestacija koja već godinama promovira maslinarstvo, tradiciju i način života otoka Brača na međunarodnoj razini.

Osim sudjelovanja na susretu, sardinijska delegacija obišla je nekoliko značajnih lokacija na Braču, među kojima su Muzej otoka Brača u Supetru, Muzej uja u Škripu te brojni lokalni proizvođači i ugostitelji. Posjet uključuje i obilazak Pučišća, Selaca, Bola, Milne i Sutivana, uz susrete s domaćinima diljem otoka i upoznavanje bogate otočne eno-gastronomske ponude.