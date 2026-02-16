Okuplja se vrh HDZ-a nakon Dabrine kontroverzne snimke

Društvenim mrežama i medijskim prostorom u nedjelju se munjevitom brzinom proširila snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine Josipa Dabre. Sporna snimka nastala je ovog vikenda tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, selu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavljena je na Facebooku.

Na snimci Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", kojoj je dodao i sljedeće stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", očito misleći na čelnika ustaške NDH Antu Pavelića, koji je pokopan u Madridu.

Na snimci se čuje kako govori i "za Milorada", što je, pretpostavlja se, opaska vezana uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca. Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, DORH će pokrenuti izvide oko sporne snimke.

Prvi je reagirao Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, stranke koja vladajućoj većini osigurava presudnu 76. ruku. "Sad bi bilo dosta", poručio je, najavivši mogući izlazak iz koalicije. Uz HDZ, vladajuću većinu čine DP i HSLS, a odlaskom HSLS-a vladajuća koalicija pala bi na 74 zastupnika.

Premijer Andrej Plenković još se nije oglasio o snimci, a javnosti će se obratiti nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koja bi trebala započeti u 17 sati, javlja Danas.hr.

