Oko FESB-a angažirani zaštitari zbog mačaka: "Ljudi božji, jeste vi na gljivama?"

Na društvenim mrežama posljednjih dana pojavile su se burne reakcije na navodnu odluku da se mačkama zabrani kretanje po travnatim površinama ispred splitskog FESB-a.

„Kako misle zabraniti mačkama da šeću po travi? Ljudi božji, jeste vi na gljivama? Mačke su ovdje već desetljećima, sve su kastrirane i zdrave, ne rade nikakvu štetu. Tijekom zadnjih radova dvije su čak nastradale“, stoji u jednom od komentara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Građani podsjećaju kako hranjenje mačaka nije moguće zabraniti, budući da je uskraćivanje hrane i vode životinjama zakonom kažnjivo. Ako se one hrane na mjestima koja nisu registrirana hranilišta, jedini uvjet je da se ne ostavlja ambalaža ili bilo kakav otpad na javnoj površini.

Kako nam javljaju naši čitatelji, zaštitari su angažirani kako bi spriječili mačke da ulaze na travnate površine, premda ih zaposlenici fakulteta godinama hrane u dvorištu FESB-a.