OK Ribola poražena 1:3 pred domaćom publikom: "Svaka utakmica bit će borba do kraja"

OK Ribola Kaštela je u 5. kolu Superlige s 1:3 (25:23, 25:22, 23:25, 20:25 izgubio od OK Rovinj. Nakon što su dobili prvi set, Rovinjani su im odmah na početku drugog napravili razliku nekoliko poena i do kraja nisu puštali prednost. To im je dalo dodatni poticaj tako da su i u treći i četvrti set krenuli na isti način, a premda je domaća ekipa u više navrata smanjivala razliku na poen, dva, uz jako loš servis nisu uspjeli napraviti više. Inače, to je bila jedna od najmlađih postava kaštelanske prve momčadi, jer zbog ozljeda nije igralo nekoliko iskusnih igrača.

Glavni trener Ivan Rančić: „Čestitam ekipi Rovinj na zasluženoj pobjedi! Mislim da smo stvarno odigrali lošu utakmicu, čak ni prvi set koji smo dobili nije bio na nivou koji smo očekivali, možda i zbog manjka rotacije. Jednostavno, Liga je sad izjednačena, upozoravao sam cijeli tjedan igrače da je Rovinj kvalitetan individualno, samo im se trebala dogoditi neka utakmica da im se otvori i baš se otvorila protiv nas. Igrali su raznovrsno, dobro su servirali, mi smo zaista loše servirali, imali smo preko 20 grešaka na servisu, a mučimo se i s napadom već nekoliko utakmica. Očekivali smo da ćemo ipak odigrati bolje kod kuće, međutim nismo, ono što smo uspjeli izvući u Rijeci, sad nismo. I evo, idemo dalje, svako kolo će nam bit borba, teška je liga, od treće do zadnje pozicije svak svakog može vrlo jednostavno dobit, to pokazuju i ovi rezultati. Sad se idemo dobro odmoriti i pripremiti za Centrometal.

S Međimurcima će igrati u sljedećem kolu u subotu, 8. studenog u Nedelišću.