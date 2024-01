OK Ribola Kaštela i OK Split odmjerit će snage u četvrtfinalu Kup-a

U četvrtfinalu Hrvatskog odbojkaškog kupa „Vinko Dobrić“ ove srijede, 31. siječnja OK Ribola Kaštela će snage odmjeriti sa susjedima iz OK Split. Utakmica će početi u 20 sati, a igrat će se u dvorani Sportskog centra Poljud.

Glavni trener Ivan Rančić: „Očekujem ozbiljan i motiviran pristup moje ekipe. Napravili smo analizu njihovih zadnjih utakmica u Superligi, očekuje nas možda i najiskusnija ekipa tog nathjecanja, koja ne igra uvijek u istom sastavu. Oni se bore za opstanak u Superligi, što im želim da i ostvare, jer bi bilo pogubno za dalmatinsku ali i hrvatsku odbojku u cjelini da mi ostanemo kao jedini Superligaš s ovih prostora. Očekujem ozbiljan pristup i napravit ćemo sve da se plasiramo medu najbolje četiri ekipe u Kupu Hrvatske“.

Za polufinale još se bore OK Rovinj- HAOK Mladost, OK Medicinar Trnje – MOK Mursa – Osijek te OK Cratis Varaždin – OKM Centrometal. Sve utakmice će se odigrati u srijedu, a već za vikend je na redu 12. kolo Superlige.