OGROMNI REDOVI ISPRED CRKVE GOSPE OD ZDRAVLJA Svi se žele ispovijediti, velika je gužva...

Subotu prije badnjaka mnogi vjernici iskoristili su za ispovijed.

Badnjak je ove godine u nedjelju, pa kako nema ni obaveznog posta, tako u većini crkava nema ni ispovijedi na badnjak.

Već od ranog jutra stvaraju se redovi ispred crkava u centru grada.

Bili smo ispred crkve Gospe od Zdravlja u Splitu i tamo su (čini se) najveći redovi. Podsjetimo, ispovijed u ovoj crkvi je do podne, a to možete učiniti i poslijepodne od 16 sati i 30 minuta, pa do 19 sati.

Donosimo fotogaleriju:

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: K.R.K. Foto: K.R.K.