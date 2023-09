OGROMNE PROMJENE U SPLITSKOM PROMETU Ovo će mnoge zanimati: Kompletno se mijenjaju neke linije, zapošljavaju se čak 43 nova vozača

Nove linije javnog gradskog prijevoza, a u sklopu provedbe gradske politike urbane mobilnosti, predstavili su danas gradonačelnik Splita Ivica Puljak i direktor tvrtke Promet Stanko Sapunar.

Reorganizacije linija javnog gradskog prijevoza na kojima se intenzivno radilo, a koje su dio urbane mobilnosti cjelovite politike Grad Split koštao bi oko dva milijuna eura koji bi na godišnjoj bazi izdvajao iz proračuna.

"Ovo je dio cijelog programa razvoja urbane mobilnosti u Splitu koji se sastoji od pet komponenti a to su javni gradski prijevoz, biciklistički prijevoz, parkiranje, problem parkirališta i automobili u mirovanju, pješaci i sigurnost prometa", kazao je uvodno gradonačelnik Puljak.

Dan ranije, gradonačelnik sa svojim suradnicima se sastao s čelnicima splitskih gradskih kotara i mjesnih odbora te direktorima gradskih poduzeća Split Parking, Promet Split i Razvojna agencija Split - RaST. Održali su sastanak na kojem je prezentiran višemjesečni rad skupine za urbanu mobilnost s naglaskom na izgradnju garaža, širenje mreže biciklističkih staza te uvođenje novih linija gradskog prometa.

Gradonačelnik Puljak je prezentirao Prijedlog reorganizacija linija javnog gradskog prijevoza u Splitu koji se sastoji od uvođenja novih linija, povećanja frekvencije starih linija i uvođenju jedne dodatne noćne linije.

"U dogovoru s Gradom Splitom u svibnju ove godine objavljena je javna anketa prijedloga za linije javnog prijevoza. Ukupni broj ispunjenih anketa je 2.654, dok je ukupni broj prijedloga 3.132 zbog mogućnosti unosa više prijedloga po jednoj ispunjenoj anketi. Također, u isto vrijeme su zaprimljeni prijedlozi i od strane gradskih kotara, a na osnovi svega sastavljen je prijedlog reorganizacije linija Javnog gradskog prijevoza. Prijedlozi koji se prihvate realizirat će se u fazama, a ovisno o kadrovsko-tehničkim mogućnostima samog prijevoznika", kazao je i i potom prezentirao nove linije.

Nove - stare linije, novi autobusi i nova zapošljavanja

"Linija broj 3 bi postala kružna linija: Linija 3 i Linija 3 A za koju bi bilo potrebno tri nova autobusa i devet vozača više u odnosu na postojeću liniju. Ukupan broj bi bio devet autobusa i 27 vozača.

Linija broj 13 bi kretala s Duilova, preko Žnjana, Pujanki, Brda, Put Supavla, Poljuda do Spinuta. To je bio zahtjev GK Pujanke i Rave Njive da imaju spoj sa Žnjanom i Poljudom. Zahtijevala bi tri autobusa i devet vozača.

Linija broj 19, okomita linija, kružna linija koja bi povezivala kotar Kman s bolnicom, a s njom bi uspjeli povezati dijelove grada koji uopće nije imao linije kao šo je jedan dio ulice Bruna Bušića.

Linija broj 20 koja bi vozila od Brnika do Zapadne obale odnosno povezivala zapadni i istočni dio grada

Linija broj 21 kojom bi se stanovnicima Meja omogućila direktna linija s tržnicom i bolnicom Firule, a isto tako stanovnicima Bačvica i Firula direktna veza s tržnicom i zapadnim dijelom grada.

Prema anketi koju su ispunjavali građani koji koriste gradske linije , 40% prijedloga se odnosilo na promjene voznog reda linije broj 7 koja prometuje na relaciji Žnjan - Zapadna obala i obratno. Nju smo skratili za jedan dio koji ide prema Studentskom domu, mislimo da u ovom trenutku to nije toliko potrebno, ali smo radi toga tu liniju broj 7 ćemo proširiti tako da će sada ići do kasnih večernjih sati i prometovat će subotom i nedjeljom što prije nije bio slučaj", elaborirao je gradonačelnik Puljak Prijedlog reorganizacije.

Osim ovoga, proširili bi dvije linije, liniju broj 37 Split - Trogir i liniji broj 60 Split - Omiš, na noćne linije u ljetnim mjesecima. Uveli bi i novu liniju, liniju broj 40 koja bi prometovala od Trajektne luke preko HNK Vukovarskom do Brnika i obratno.

Opravdano ulaganje, ide se korak po korak

"Linije bi uvodili u različitim fazama. U prvoj fazi bi uveli linije 3, 3A i 27, a nakon toga i ostale. Broj dodatnih vozača bio bi 43, a broj dodatnih autobusa 15", dodao je gradonačelnik te kazao da je osim ove reorganizacije i uvođenja novih linija potrebno izgraditi i nekoliko novih autobusnih stanica,.

"Namjeravamo sve požuriti koliko možemo, nadamo se da će ove prve linije biti aktivne već za period Božića. Ako uspijemo, to je okvirni plan. Sada idemo u realizaciju ovoga što iziskuje i 2 milijuna eura godišnje od Grada, ali mislimo da je to opravdano ulaganje", zaključio je gradonačelnik Puljak.

Direktor tvrtke Promet Stanko Sapunar, kazao je kako su pred potpisivanjem ugovora za nove autobuse (na leading) koji bi trebali stići iz Austrije.

"Pred potpisivanjem ugovora smo, oko tri i pol milijuna eura bez PDV-a će biti iznos ovih 18 autobusa koje ćemo iskoristiti za uvođenje novih linija. Autobuse kupujemo od tvrtke iz Austrija, Beča".

Direktor je pojasnio je buduće prometovanje linije 40 koja bi u ljetnim mjesecima za vrijeme školskih praznika prometovala svakodnevno, a koja sada prometuje isključivo noću i to s petka na subotu i subote na nedjelju.

"Linije broj 37 i broj 60 koje prometuju cijelo ljeto svaki sat noću, možemo reći da su jako dobro popunjene. Po tome smo zaključili da bi ova linija broj 40 koja je do sada vozila petak i subotu, iako nije imala takvu popunjenost, kada ljudi naviknu na nju, češće bi ju koristili. Pokušat ćemo s tom linijom i mislim da će ona imati svoju svrhu jer ćemo je uvesti svakog dana", kratko je pojasnio je direktor Sapunar.

A evo i na koji način će motivirati građane i zapravo ih educirati o korištenju novih, odnosno postojećih linija.

"Mi nismo ukinuli niti jednu već dodali nove linije što znači da će sada biti jedno privikavanje na pozitivnu stvar,a to je da ima više drugih linija. Napravit ćemo posebnu kampanju za to, već smo napravili mali animirani firm koji smo animirali osobe da koriste javni prijevoz više nego što su to činili do sada, a sada ćemo napraviti cijelu jednu kampanju", kazao je prvi čovjek Grada Splita.

Gradonačelnik je upitan očekuje li problem u pronalasku nove radne snage jer ipak je riječ o 43 nova radnika u kratkom periodu.

"Očekujemo da će to biti izazovno, sada smo svi u jednoj situaciji u kojoj na neki način nedostaje radne snage, ali ja bih rekao da je to ipak pozitivnija vijest nego prije par godina kada nismo imali dovoljno radnih mjesta. Mi se nadamo, uvjeti rada u našim gradskim tvrtkama su dobri i to je poticaj za zapošljavanje, da ćemo ih pronaći. Ja pozivam, kada se objavi natječaj, da se prijave i nama će biti drago ako bude dovoljno kandidata"; zaključio je.