Ogromna zapljena ilegalnog oružja u Dalmaciji, uhićen 43-godišnjak

Policijski službenici u Makarskoj su realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje, ali ovoga puta oduzeli su opasno oružje koje je zabranjeno građanima.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 43-godišnjim muškarcem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici su tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje 43-godišnjak koristi na području Makarske pronašli i oduzeli ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao i to oružje kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružje kategorije B za koje nije imao dozvolu:

dvije automatske puške sa sedam dva pripadajuća spremnika,

poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom,

431 komad puščanog streljiva,

dva pištolja s pripadajućim spremnikom,

255 komada pištoljskog streljiva,

25 komada malokalibarskog streljiva,

plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio)

Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.