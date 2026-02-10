Ogromna zapljena ilegalnog oružja u Dalmaciji, uhićen 43-godišnjak

Policijski službenici u Makarskoj su realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje, ali ovoga puta oduzeli su opasno oružje koje je zabranjeno građanima.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 43-godišnjim muškarcem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
Policijski službenici su tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje 43-godišnjak koristi na području Makarske pronašli i oduzeli ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao i to oružje kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružje kategorije B za koje nije imao dozvolu:
- dvije automatske puške sa sedam dva pripadajuća spremnika,
- poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom,
- 431 komad puščanog streljiva,
- dva pištolja s pripadajućim spremnikom,
- 255 komada pištoljskog streljiva,
- 25 komada malokalibarskog streljiva,
- plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio)
Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0