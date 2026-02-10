Close Menu

Ogromna zapljena ilegalnog oružja u Dalmaciji, uhićen 43-godišnjak

Muškarac će danas tijekom dana uz podnošenje kaznene prijave biti predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici u Makarskoj su realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje, ali ovoga puta oduzeli su opasno oružje koje je zabranjeno građanima.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 43-godišnjim muškarcem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici su tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje 43-godišnjak koristi na području Makarske pronašli i oduzeli ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao i to oružje kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružje kategorije B za koje nije imao dozvolu:

  • dvije automatske puške sa sedam dva pripadajuća spremnika,
  • poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom,
  • 431 komad puščanog streljiva,
  • dva pištolja s pripadajućim spremnikom,
  • 255 komada pištoljskog streljiva,
  • 25 komada malokalibarskog streljiva,
  • plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio)

Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

