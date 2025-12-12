Ogromna zapljena droge u Sinju: Čovjek u hladnjaku držao četiri kilograma speeda

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i kazneno djelo Narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora.

U srijedu, 10. prosinca 2025.godine zatražen je izlazak policije na teren jer je utvrđeno da je na vratima prostora kojim upravlja tvrtka, a koji prostor se ne koristi svakodnevno, uočeno da je netko promijenio lokot i da su izmijenjene brave na unutarnjim vratima. U zaključanom prostoru nalazio se hladnjak u kojem su bili paketi. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid. Utvrđeno je da se u paketima nalazi droga amfetamin takozvani speed i to ukupno 4 kilograma i 21,9 grama.

U večernjim satima istoga dana policijski službenici uhitili su 37-godišnjak muškaraca. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 37-godišnjak u točno neutvrđenom vremenu neovlašteno ušao u tuđi poslovni prostor, u prostor je donio hladnjak i u njemu je držao drogu namijenjenu neovlaštenoj prodaji.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 37-godišnjak počinio dva kaznena djela: Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora i uz kaznenu prijavu je sinoć predan pritvorskom nadzorniku.