Ogromna lova stiže u Hercegovinu: Evo koliko je Zrinjski do sada zaradio od Europe

Mostarski Zrinjski otvorio je nastup u skupini Konferencijske lige uvjerljivom pobjedom protiv gibraltarskog Lincolna Red Impsa – završilo je 5:0 za momčad Igora Štimca. Takav rezultat donio je prvaku BiH najbolje mjesto na tablici nakon prvog kola, zahvaljujući superiornoj gol-razlici.

Osim sportskog uspjeha, Plemići su došli i do značajne financijske nagrade. Svaka pobjeda u Konferencijskoj ligi nosi 400 tisuća eura, dok se za remi isplaćuje 133 tisuće. Zrinjski je ukupno od Europe već zaradio gotovo 4,5 milijuna eura. Najveći dio tog iznosa, 3,2 milijuna, klub je osigurao samim plasmanom u skupinu, a dodatnih 875 tisuća stiglo je iz pretkola.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon uvodnog trijumfa, Zrinjski će u drugom kolu gostovati u Njemačkoj kod Mainza. U skupini ga još očekuju ogledi s Dynamom iz Kijeva, švedskim Häckenom, poljskim Rakówom i bečkim Rapidom.

Standings provided by Sofascore