Ogromna kolona zbog prometne na Širini, pogledajte prizore s mjesta nesreće

Velike prometne gužve zabilježene su večeras na državnoj cesti D8, u blizini Širine, nakon prometne nesreće koja se dogodila oko 19:30 sati. U sudaru su sudjelovala tri osobna automobila i jedan motocikl.

Iako je prizor bio dramatičan, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Ipak, materijalna šteta je značajna, a vozila su privremeno onemogućila normalan protok prometa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na mjestu nesreće trenutno traje policijski očevid, a promet se odvija otežano uz regulaciju službenih osoba. Zbog toga su se vrlo brzo počele stvarati velike kolone.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez te se mole za strpljenje dok se ne uklone posljedice nesreće i normalizira prometni tok.

Više informacija o uzrocima nesreće očekuje se po završetku očevida.