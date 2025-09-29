OGROMNA GUŽVA OD KAŠTELA DO SPLITA "U koloni sam već sat vremena i još nisam blizu cilja"

Ogromna prometna gužva stvorila se jutros na dionici od Kaštela prema Splitu, a stanje na cestama dodatno otežava odlazak na posao, fakultet i obveze u gradu.

"U 8:30 sam krenula iz Kaštela put Splita, evo dokle sam došla… Ovo je strašno. U koloni sam već sat vremena i još nisam blizu cilja", kazala nam je čitateljica koja se zatekla usred zastoja.

Prema informacijama s terena, vozila se gotovo ne miču.

Nema informacija o prometnim nesrećama koje bi izazvale ovako veliko zagušenje, no moguće je da su razlog pojačani jutarnji školski i poslovni promet, kao i radovi na pojedinim dionicama.

Građani su frustrirani, a mnogi kasne na posao i planirane obaveze.

Poziva se vozače na strpljenje i izbjegavanje glavnih prometnica prema Splitu ako je moguće, dok se situacija na cestama ne stabilizira.