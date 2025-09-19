Ogroman skok zaraženih COVID-om, pojedine učionice su poluprazne

Posljednjih dana brojni su građani bili iznenađeni dijagnozom COVID-a nakon što su ih zahvatili simptomi grlobolje i visoke temperature.

Posebno je primjetno kod školske djece, koja su se prije nepuna dva tjedna vratila u kolektiv, a već kući dolaze s dijagnozom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Negdje već nedostaje po pola razreda", javljaju nam čitatelji nekih novozagrebačkih škola.

800 slučajeva u tjedan dana

O toj situaciji poslali smo upit Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, od kojeg doznajemo kako broj oboljelih raste kontinuirano još od sredine kolovoza, javlja Dnevnik.hr.

Iako je riječ o brojkama koje su manje od prošle godine u isto vrijeme, ipak je u samo u posljednjem tjednu mjerenja zabilježeno gotovo 800 slučajeva zaraze.

Slično je stanje u čitavoj Europi, što se može povezati s ljetnim migracijama stanovništva.

Porast oboljelih u školama i vrtićima

Ipak, nema naznaka da je posljednji soj specifično opasniji ili zarazniji u odnosu na prethodne podvarijante omikrona koje su cirkulirale posljednju godinu dana i dulje.

S obzirom na visoku zaraznost respiratornih virusa i njihovo lako širenje kapljičnim putem, osobito u zatvorenim prostorima, porast broja oboljelih je očekivan pri jesenskom povratku djece u vrtićke i školske kolektive, napominju u HZJZ.

Odgovor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prenosimo u cijelosti:

"Od sredine kolovoza bilježimo porast broja tjedno pristiglih prijava oboljelih od COVID-19, pa smo tako u zadnjem (37.tjednu) praćenja zaprimili nešto manje od 800 prijava oboljelih. Napominjemo da je broj oboljelih značajno manji od onog zabilježenog prošle godine u isto vrijeme. Tako smo prošle godine u mjesec dana (od 34. do 37. tjedna) imali 6488 prijava oboljelih, a ove godine 2124 prijava.

Sličnu epidemiološku situaciju s COVID-om bilježi i većina drugih država EU-a gdje je prošle godine zabilježen pravi epidemijski ljetni val, za razliku od ovogodišnjeg laganog uzlaznog trenda. Nema naznaka da je 'posljednji soj' specifično opasniji ili zarazniji u odnosu na prethodne podvarijante virusa omikron koje su cirkulirale posljednju godinu dana i dulje.

Što se tiče gripe, tijekom cijelog ljeta bilježe se sporadično oboljeli od gripe, uglavnom kao posljedica putovanja naših građana u inozemstvo te dolazaka stranih turista u našu državu tijekom turističke sezone. Ove godine smo u međusezonskom razdoblju zaključno s 37.tjednom zabilježili 185 oboljelih od gripe, što je nešto više od broja registriranog prošle godine u isto vrijeme (164 prijave).

Prema podacima našeg Referentnog centra za respiratorne viruse za sada ne bilježimo cirkulaciju respiratornog sincicijskog virusa što je očekivano sukladno njegovom uobičajenom sezonskom obrascu.

Ostali respiratorni virusi kao što su koronavirusi, rinovirusi, adenovirusi i niz drugih virusa ne podliježu obvezi prijavljivanja i praćenja, pa o njima nemamo podatke. S obzirom na njihovu visoku zaraznost i lako širenje kapljičnim putem, osobito u zatvorenim prostorima, porast broja oboljelih je za očekivati pri jesenskom povratku djece u vrtićke i školske kolektive.

Za sprječavanje respiratornih viroza ključno je provođenje higijenskih mjera, kao što su redovito pranje ruku, kihanje/kašalj u papirnatu maramicu (odmah baciti) ili u lakat, ne dirati lice (oči, nos, usta) neopranim rukama te ne dijeliti vlastite boce, pribor i ručnik. Važno je redovito provjetravanje prostorija, a u manjim prostorima ograničiti broj djece po aktivnosti te provoditi pauze na otvorenom kad se može.

Također je važno svakodnevno čišćenje i predmeti koje svi diraju (stolovi, kvake, prekidači i dr.), češće ako je u kolektivu zabilježeno više bolesnih.

Isto tako, oboljele osobe trebaju ostati kod kuće sve dok ne ozdrave."