Ogroman broj prvašića dobio odgodu upisa u prvi razred, naša županija prednjači

Ukupno 4383 prvašića dobila su odgodu upisa u prvi razred.
Razloga ima više. Od emocionalne nezrelosti, preko govorno-jezičnih poteškoća do smetnji pažnje i koncentracije, javlja Dnevnik.hr.
Ako gledamo posljednjih 5 godina, većina županija bilježi rast broja odgoda djece. Daleko najviše ih je u Zagrebu - oko 1100.
Za usporedbu, stotinjak više nego prošle godine. Nakon Zagreba, najviše odgoda je u Zagrebačkoj i Splitsko–dalmatinskoj županiji.
Ono što je svakako problem jest - ekranizacija i virtualni svijet. Sati su provedeni na tabletima i mobitelima.
Ne pomaže ni to što su roditelji previše zaštitnički nastrojeni. Kroz igru djeca uče i prirodno razvijaju vještine koje su im potrebne za polazak u školu.
Jednostavno rečeno - pustite djecu da budu djeca.
