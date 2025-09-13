Ogroman broj prvašića dobio odgodu upisa u prvi razred, naša županija prednjači

Ukupno 4383 prvašića dobila su odgodu upisa u prvi razred.

Razloga ima više. Od emocionalne nezrelosti, preko govorno-jezičnih poteškoća do smetnji pažnje i koncentracije, javlja Dnevnik.hr.

Ako gledamo posljednjih 5 godina, većina županija bilježi rast broja odgoda djece. Daleko najviše ih je u Zagrebu - oko 1100.

Za usporedbu, stotinjak više nego prošle godine. Nakon Zagreba, najviše odgoda je u Zagrebačkoj i Splitsko–dalmatinskoj županiji.

Ono što je svakako problem jest - ekranizacija i virtualni svijet. Sati su provedeni na tabletima i mobitelima.

Ne pomaže ni to što su roditelji previše zaštitnički nastrojeni. Kroz igru djeca uče i prirodno razvijaju vještine koje su im potrebne za polazak u školu.

Jednostavno rečeno - pustite djecu da budu djeca.

