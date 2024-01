Oglasio se turski kirurg čija je pacijentica nakon zahvata umrla u Beogradu

Slučaj koji je britansku javnost digao na noge ne prestaje intrigirati tamošnje medije. Podsjetimo, 20-godišnja Britanka umrla je u Beogradu od septičkog šoka i srčanog udara nakon operacije kojoj se podvrgnula u Turskoj.

Britanski Mirror stupio je u kontakt s liječnikom Serkanom Bayilom, kirurgom koji je u privatnoj klinici 5. siječnja u Istanbulu operirao 20-godišnju Morgan Ribeiro.

Kirurg Bayil tvrdi da tijekom operacije ništa nije pošlo po zlu

Djevojci je pozlilo na letu iz Istanbula za Gatwick te je zrakoplov Wizz Aira kojim je putovala morao hitno sletjeti u zračnu luku u Beogradu. Tamo je stavljena u induciranu komu te je preminula četiri dana kasnije. Kirurg Bayil tvrdi da tijekom operacije ništa nije pošlo po zlu, a i oporavak je, kaže, tekao uredno.

"Svi njezini vitalni znakovi bili su uredni prije nego smo ju otpustili iz klinike", tvrdi liječnik. Ima i teoriju što se zapravo dogodilo.

"Preminula je od embolije tijekom leta, a ne od komplikacija nastalih poslije operacije. Kod ovakvih operacija najveći rizik su curenja tekućina unutar tijela. U ovom slučaju toga nije bilo", siguran je kirurg.

Majka preminule Morgan traži da se zabrane estetske operacije u inozemstvu

Njezina je kći zahvat koji u Britaniji stoji 10 tisuća funti u Turskoj platila četiri puta manje, a sve je financirala sama – od puta do operacije. Nalazi obdukcije još nisu završeni, a Morganina majka tvrdi kako su joj beogradski liječnici kazali da je njezinoj kćeri tijekom operacije prerezano tanko crijevo. To je dovelo do septičkog šoka zbog kojeg je Morgan pretrpjela i srčani udar. Sve se dogodilo 9. siječnja, prenosi Dnevnik.hr.

O slučaju su se oglasile i britanske vlasti. Glasnogovornik vlade izrazio je žaljenje zbog smrti mlade sugrađanke, ali i pozvao Britance da se prije puta u inozemstvo dobro informiraju i razmotre operacije u domovini.

Nije to bio jedini slučaj. Demi Agoglia, također Britanki, pozlilo je početkom mjeseca nekoliko sati prije povratka u domovinu. U Turskoj je bila na operaciji podizanja stražnjice. Posljednje dane provela je na intenzivnoj njezi, no nije joj bilo spasa. Iza sebe je ostavila troje djece, među njima i sedmomjesečnu bebu.