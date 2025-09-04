Oglasio se sinjski HDZ: "Građanima se ponovno prijeti udarom na standard"

Klub vijećnika HDZ-a Sinj oglasio se vezano uz održanu Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja.

Priopćenje koje potpisuje predsjednik kluba vijećnika Ante Jukić prenosimo u cijelosti.

Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja razotkriveno je ono što naši sugrađani osjećaju već mjesecima. Manjak prihoda i primitaka u konsolidiranom izvještaju za 6 mjeseci ove godine od 898.348,80 EUR, pri čemu u tu brojku nisu uključene gradske tvrtke – što bi ukupan rezultat učinilo još nepovoljnijim, dok su financije grada bile u potpunoj blokadi u svibnju i lipnju.

Netransparentno, nenamjensko i neodgovorno raspolaganje sredstvima Proračuna Grada Sinja od strane gradonačelnika Mira Bulja, uz praktički nikakvu provedbu kapitalnih projekata, dovelo je do otežanog izvršavanja dospjelih obveza prema građanima i dobavljačima, uz velike gubitke za grad. Gradsko vijeće stoga je na izvanrednoj sjednici ukazalo na ozbiljnu narušenost proračunske stabilnosti Grada Sinja i potrebu za hitnim mjerama kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje financijskog položaja. Zatražen je angažman neovisne revizije, a državna revizija i DORH pozvani su na postupanje u okviru svojih nadležnosti.

Istovremeno, građanima se ponovno prijeti udarom na standard. Nakon što je gradonačelnik Bulj u svom mandatu, 2023. godine uveo tzv. “harač građanima” kroz poskupljenje vode i odvoza smeća, najavljuju se nova povećanja cijena tih usluga. Ne samo to, već su i druge gradske usluge poskupjele ili postale teret za građane, posebno najmlađe, pa smo ovo ljeto imali poskupljenje ulaznica gradskog bazena za djecu i sugrađane, članarine za djecu u NK Junak podignute su na 40 EUR, te zadnje dosad nečuveno građani moraju nadoplaćivati radne bilježnice u značajnim iznosima, jer Grad nije pokrio cijeli trošak.

Za to vrijeme administracija u gradskoj upravi i tvrtkama buja. Najnoviji postupak tzv. „uhljeBULJivanja“ imamo u Čistoći Cetinske krajine. Spomenuta gradska firma dobila je „pojačanje“ na mjestu voditelja odlagališta otpada Mojanka – gdje je bez provedenog natječaja imenovan bivši direktor Kamička i vijećnik Mosta - Toni Jurić Šolto.

S obzirom da gradonačelnik javnost uvjerava da stanje financija Grada Sinja nije nikad bolje, te da je Sinj postao El dorado za sve one koji u njemu žive, amandmanom smo zajedno s vijećnicima NL dr. Jadrijević izmijenili prijedlog gradonačelnika te donijeli odluku kojom se naknada roditeljima za djecu koja nisu ostvarila pravo na upis u vrtiće na području Grada Sinja poveća s 150 EUR na 250 EUR.

Također smo omogućili asfaltiranje svih dosada neasfaltiranih ulica na području Sinja, Brnaza i Glavica u sklopu obuhvata Aglomeracije, uz strožu kontrolu trošenja javnog novca.