Oglasio se otac Blanke Vlašić: "Vrijeme je da Ruben Van Gucht kaže istinu"

Večernji list dobio je ekskluzivne detalje razgovora Rubena Van Guchta koji javno na belgijskom radiju opovrgava činjenicu da je razveden, no sada se u sve upleo otac Blanke Vlašić, Joško koji je detaljno opisao kada je njegova kći finalizirala brak te je otkrio detalje o njihovu odnosu, Rubenu i situaciji koja nije jednostavna za njihovu obitelj. Također, sutra u subotnjem izdanju Het Laatste Nieuws, najvećih novina u Belgiji bit će objavljen intervju s Joškom Vlašićem, a koji već sada imate priliku pročitati u nastavku ovog teksta.

Belgijski medij HLN napravio je ekskluzivan intervju s umirovljenim trenerom i ocem naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Joškom Vlašićem. Naime, Večernji list dobio je njihov ekskluzivan intervju prije same objave u medijima. Ovaj 69-godišnjak otvorio je dušu za tamošnje medije nakon što je Vjerujem.hr objavio ekskluzivnu vijest o razvodu umirovljene atletičarke i belgijskog sportskog novinara. Naime, kako spominje HLN Ruben je nakon što smo objavili vijest o njihovu razvodu gostovao na "Radio 2" te je takvu vijest odbacio kao "besmislicu". No, sada se u cijelu priču uključi Blankin otac Joško koji je rekao: "Vrijeme je da Ruben Van Gucht kaže istinu".

"Blanka je bila zatečena", kazao je Ruben jutros na "Radio 2" Peteru Van De Veireu, kada ga je pitao o hrvatskim medijskim napisima o njegovu razvodu. "Proslijedio sam Blanki tu vijest. Rekla je: 'Zanimljivo, a nisam ni s kim razgovarala.' Kao što sam nedavno rekao: Blanka je bila ovdje prije dva tjedna s Mondom (njihovim trogodišnjim sinom). Mislim da je naš odnos i dalje vrlo dobar. Čujemo se svaki dan", ispričao je Ruben svoju verziju priče. No, kao što smo u samom početku kazali, zatim se oglasio Joško Vlašić kojeg je HLN kontaktirao jer im Ruben nije želio dati nikakvu izjavu, piše Večernji list.

"Službeno su razvedeni još od listopada", rekao je bivši desetobojac i nekadašnji trener svoje kćeri. "Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka. Zato je šutjela i još dugo ostala u braku, sve dok više nije bilo održivo. Ni sada neće ništa reći, i to također čini kako bi zaštitila svog sina. Mondo je zaista divno dijete, pravo malo blago, i u cijeloj ovoj priči moramo njega staviti na prvo mjesto. I Ruben bi to trebao učiniti. Trebao bi shvatiti da bi sve te priče i fotografije koje se o njemu pojavljuju jednoga dana mogle povrijediti Monda. Internet je vječan, ništa ne nestaje. Jednog dana će se taj dječak s time suočiti. Mi smo cijelo vrijeme vrlo zrelo i smireno postupali u cijeloj ovoj situaciji, vrijeme je da i on to učini i kaže istinu. Braka više nema. Točka.", iskreno je prozborio Blankin otac u pokušaju da je zaštiti o daljnjim nagađanjima o njezinu braku.