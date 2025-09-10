Oglasio se NATO. Njemački Patriot sustavi pomogli u obrani Poljske od ruskih dronova

Ruske bespilotne letjelice tijekom noći duboko su povrijedile poljski zračni prostor, pri čemu je jedna od njih stigla čak do mjesta Mniszków, smještenog 265 kilometara iza Varšave. U obrani je sudjelovala i njemačka vojska – Bundeswehr, koja je s Patriot sustavima u Rzeszówu na jugoistoku Poljske pomogla poljskim i savezničkim snagama u praćenju i otkrivanju ciljeva.

U Rzeszówu, nedaleko od ukrajinske granice, stacionirano je 180 njemačkih vojnika s protuzračnim sustavom Patriot, a riječ je o kontingentu raspoređenom u sklopu NATO misije. Ministarstvo obrane Njemačke potvrdilo je da je podignuta puna razina pripravnosti, ali da nije bilo izravnog ispaljivanja projektila.

– „To je prvi put da je tolika količina dronova istodobno povrijedila NATO zračni prostor. Njemački Patriot sustavi dali su svoj doprinos stvaranju sveukupne slike situacije, u koordinaciji s drugim saveznicima,“ priopćilo je njemačko ministarstvo.

Poljski izvori: „Najopasniji incident od početka rata“

Prema informacijama koje je za CDU u Berlinu pripremio Tomoslav Delenic, šef ureda Konrad-Adenauer-Stiftung u Varšavi, njemački sustavi Patriot bili su aktivno uključeni u operaciju, pružajući radar-tracking i podatke o ciljevima, u suradnji s poljskim i drugim savezničkim snagama, javlja njemački BIld.

– „NATO mehanizmi funkcionirali su u punoj mjeri: poljski F-16, nizozemski F-35, AWACS i njemačke Patriot baterije sudjelovale su u zajedničkoj operaciji. Više dronova je neutralizirano, a potraga za ostacima i mogućim neeksplodiranim napravama i dalje traje,“ navodi Delenic.

Jedna od ruskih letjelica srušila se u istočnoj Poljskoj, u mjestu Wyryki, gdje je oštećena stambena kuća. Poljski izvori ističu da je riječ o „najžešćem incidentu od početka rata“, jer su po prvi put sustavno obarani dronovi, a napad je trajao cijelu noć – od 23.30 do 6.30 sati.

NATO konzultacije po članku 4

Ovaj događaj dodatno naglašava važnost njemačkog kontingenta u Poljskoj i operativne integracije NATO-ove protuzračne obrane u zaštiti istočnog dijela Saveza.