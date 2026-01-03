Oglasio se hrvatski veleposlanik iz Venzuele: Nema stradalih Hrvata

Hrvatski veleposlanik Ranko Vilović, koji pokriva Venezuelu iz Brazilije, potvrdio je za Hrvatski radio da prati situaciju i u kontaktu je s predstavnicima Hrvata u Caracasu.

- Hrvatska zajednica u Venezueli broji oko 5000 ljudi, u kontaktu smo s predstavnicima udruga i za sada, prema saznanjima, nitko nije stradao. Napadi koji su se dogodili nešto prije 2 sata po lokalnom vremenu bili su usmjereni na vojnu infrastrukturu, prije svega na zračne baze i pomorske. Civili su na sigurnome - rekao je Vilović za HRT.

Podsjetimo, Donald Trump naredio je napade na ciljeve unutar Venezuele. Venezuelska vlada objavila je da su napadi izvedeni u Caracasu te u saveznim državama Miranda, Aragua i La Guaira. Trump je objavio da su američke snage zarobile predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu.