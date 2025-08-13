Close Menu

Oglasio se HOS: "Imali smo amblem kakav je bio. Mogli smo probati napraviti neku psihozu među četnicima i ostalima"

"Mojim suborcima iz garde i specijalne policije je vjerojatno prekipjelo zato što ljudi koji nisu bili u HOS-a, ljudi koji se nisu čak ni rodili kad smo ratovali, mašu zastavama HOS-a i dižu desnu ruku, koju mi nismo dizali ni 1991. godine"

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) Ante Nazor osvrnuli su se jučer na mimohod navijača u Kninu, poručivši da ih je 'ražalostilo' što mimohod nije predvodila hrvatska zastava ili obilježja 4. i 7. gardijske brigade te drugih postrojbi koje su sudjelovale u oslobađanju Knina. umjesto toga, napomenuli su na čelu je bila zastava HOS-a, čija se uloga u Domovinskom ratu, smatraju preuveličava.

Također su osudili dizanje desnice te veličanje totalitarnih režima.

Sada se oglasio i sam HOS.

"Nisam ni najmanje zatečen stavom naših suboraca, već dugo upozoravam što će se dogoditi, da će se našim legitimnim pozdravom početi 'hraniti' i lijevi i ultradesni, koristeći ga u dnevnopolitičke svrhe. Često sam govorio da se zastave HOS-a i neka obilježja jako zlorabe, i o tome sam pričao sa suborcima iz moje i drugih postrojbi, da će se nama roditi problem jer će ispasti da je jedini u Domovinskom ratu sudjelovao HOS", poručio je za Večernji list Borislav Barišić, predsjednik Saveza udruga HOS-a.

"Nisam za to da ljudi koji nemaju veze s HOS-om propagiraju, promoviraju..."

Dodao je kako su već ranije pokušali zaštititi obilježja HOS-a, kako ne bi bilo tko mogao štampati majice i slično.

"Mojim suborcima iz garde i specijalne policije je vjerojatno prekipjelo zato što ljudi koji nisu bili u HOS-a, ljudi koji se nisu čak ni rodili kad smo ratovali, mašu zastavama HOS-a i dižu desnu ruku, koju mi nismo dizali ni 1991. godine. Imali smo amblem kakav je bio, a on je najviše smetao našim neprijateljima u to doba kad nismo imali oružja, mogli smo barem tako probati napraviti neku psihozu među četnicima i ostalima. Nisam za to da ljudi koji nemaju veze s HOS-om propagiraju, promoviraju i zlorabe naše insignije za svoj neki osobni probitak ili iz nekog revolta, niti sam za to da se taj pozdrav uzvikuje na stadionima", zaključio je Borislav Barišić.

