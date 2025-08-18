Oglasio se Dodik nakon što mu je oduzet mandat: "Neću poštovati"

Nisu poštovali Ustav Bosne i Hercegovine, nisu poštovali Ustav Republike Srpske, nisu poštovali zakon, a ja bih trebao poštovati njihovo nepoštovanje prema svemu! Neću poštovati. Poštovat ću volju srpskog naroda, poručio je Milorad Dodik nakon što je Žalbeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine odbilo njegovu žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske.

To znači da Dodik i službeno više nije predsjednik Republike Srpske a SIP je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika entiteta.

- Bili ste arogantni i ponosni, a očekujete da budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite što god želite. Mene je izabrao narod, neće me zamijeniti strana vlada! Vi to radite na svoj način, mi ćemo to raditi na svoj način. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti - napisao je Dodik na društvenim mrežama.

Podsjetimo, SIP je ranije donio odluku o prestanku njegovog mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravomoćnosti, odnosno potvrde Apelacijskog vijeća Suda BiH. Današnjom odlukom pravomoćno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsjednika RS-a, piše 24 sata.