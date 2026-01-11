Oglasio se Bujanec nakon što mu je ukinuta emisija: "Čeka nas krvnik i posljednja zora"

Z1 televizija objavila je da prekida emitiranje kontroverzne emisije Bujica. Nakon što mu je ukinuta emisija, na Facebooku se oglasio i njen voditelj i urednik, kontroverzni Velimir Bujanec.

- Vidimo se uskoro, još jači i spremniji. Javljaju vani večernja zvona da prolazi dan… Čeka nas krvnik i posljednja zora… Ni milost ni spas, već naoštren mač… Ne čeka nas nego vas!

Hvala od sveg srca tisućama dragih ljudi na ohrabrujućim porukama važne potpore.

Hvala mnogim prijateljima, ali i onima koji to (više) nisu - na beskrajnoj motivaciji za borbu koja nikad ne prestaje Nek’ eter gori - do pobjede!, napisao je Bujanec na Facebooku.