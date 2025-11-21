Oglasilo se Brodogradilište Specijalnih Objekata: "Javnost ima pravo znati istinu, a ne politički konstruirane verzije stvarnosti"

Brodogradilište Specijalnih Objekata d.o.o. oglasilo se priopćenjem. Reagirali su na jučerašnje izjave iz MORH-a.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Brodogradilište Specijalnih Objekata d.o.o. (BSO) dužno je reagirati na jučerašnje izjave MORH-a, jer javnost ima pravo znati istinu, a ne politički konstruirane verzije stvarnosti.

MORH je 2020. naručio četiri broda, a u proračun stavio novac samo za jedan. To je činjenična jezgra cijelog problema, koju Ministarstvo uporno skriva od građana. Zbog vlastitog propusta MORH je sam predložio financiranje preko HBOR-a. Svaki euro HBOR kredita provjeravali su HBOR, Jadranbrod te posredno i sam MORH. Niti jedan račun nije prošao bez njihova potpisa. Zato je tvrdnja da “BSO ima dugove” politička manipulacija i pokušaj da se krivnja prebaci na onoga tko je jedini radio svoj posao.

Kada MORH nije imao nikakav plan kako ispuniti vlastite obveze, otišli su toliko daleko da su od HBOR-a tražili otpis kredita. U modernoj hrvatskoj državi takav zahtjev je nezamisliv. To su metode nekih prošlih vremena, refleks logike “partije i komiteta”, gdje se dugovi brišu dekretom, a odgovornost ne postoji. HBOR je to odbio. Kredit je pušten u naplatu jer MORH nije ponudio niti jedno rješenje, a BSO je tada morao postupiti u skladu s ugovorom i zaštititi projekt i hrvatske interese.

MORH dobro zna tko je stvorio kašnjenja na projektu. Brodovi su se morali reprojektirati zbog njihove loše dokumentacije. Sedam modifikacija čekalo se gotovo godinu dana. Kormilo je bilo u zadanom tehničkom opisu po standardima starim više od pola stoljeća. Bazenska ispitivanja zahtijevali su da se rade baš u Brodarskom institutu koji je bio u bijelom štrajku zbog neisplate plaća i kasnio godinu dana, a danas se čak i gotovi brodovi mogu naručivati van Hrvatske. Kontrole su se razvlačile do apsurda samo da bi se ostvarile dodatne dnevnice. I dok je BSO radio i trpio sve tuđe propuste, MORH nije poštovao ni najosnovnije rokove, obveze ni plaćanja.

Sve te štete i kašnjenja BSO je na prvom sastanku ministru Anušiću ponudio u cijelosti otpisati, uz dogovor da se plati stvarni trošak gradnje brodova za Hrvatsku vojsku bez profita i bez gubitaka. To je bila maksimalno korektna ponuda u interesu države. Umjesto da prihvati rješenje, MORH nastavlja iznositi netočne tvrdnje u javnosti. Umjesto da se problem riješi odgovorno, javnost se bombardira poluinformacijama, konstrukcijama i lažima. I zato jasno poručujemo ministru: umjesto prepucavanja preko medija, dođite u brodogradilište, pogledajte istinu na licu mjesta i objasnite građanima zašto već godinu dana kočite projekt od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku.

BSO ponovno poziva MORH na potpunu transparentnost. Objavite dokumentaciju, korespondenciju, zapisnike i vještačenja. Ili dajte nama suglasnost da ih objavimo. Ako ste uvjereni u svoje tvrdnje, ne bi smjelo biti ničega za skrivati. Bez dokumenata nema istine, a bez istine nema povjerenja.

BSO je spreman odmah završiti brodove za Hrvatsku vojsku. No ta se odluka mora temeljiti na činjenicama, a ne na političkim konstrukcijama. Kredit HBOR-a, koji je korišten isključivo za MORH-ove brodove, ne može biti otpisan, jer Hrvatska nije država u kojoj se dugovi brišu prema starim navikama iz drugih vremena. BSO je otvoren za provjere, analize i razgovor, ali neće dopustiti da se odgovornost institucija prikriva prebacivanjem krivnje na brodogradilište koje je jedino radilo profesionalno, zakonito i u interesu obrambene sigurnosti Republike Hrvatske.