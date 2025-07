OGLASILI SE SINJSKI VIJEĆNICI MOST-a: "Dosta je političkih igara - vrijeme je za istinu i razotkrivanje"

Klub vijećnika MOST-a Gradskog vijeća Sinj oglasio se priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, tijekom drugog pokušaja njegova konstituiranja, konačno je razotkriven politički dogovor koji je, očito, dugo pripreman iza leđa građana – koalicija između HDZ-a i Nezavisne liste dr. Jadrijevića.

Ovim činom potvrđena je teza da su se pojedinci odlučili za put opstrukcije i političke trgovine, umjesto suradnje i konstruktivnosti. Nažalost, posljedica toga bit će stagnacija razvoja našeg Grada i moguće usporavanje već započetih projekata koji su od interesa svih građana Sinja.

MOST je na ovim izborima osvojio najveće povjerenje birača – kako kroz izbornu pobjedu naše liste za Gradsko vijeće, tako i kroz jasnu podršku gradonačelniku Miru Bulju. Unatoč toj činjenici, izborna volja građana je izigrana. Nezavisna lista dr. Jadrijevića omogućila je povratak HDZ-a na vlast kroz, kako sami kažu, „prijateljski odnos“, bez političke odgovornosti i transparentnosti prema svojim biračima.

Omogućili su da se izborni gubitnici ponašaju kao pobjednici.

Dok oni šute, mi ćemo biti jasni:

HDZ i NL dr. Jadrijevića sklopili su političku koaliciju.

Sada zajedno snose odgovornost za upravljanje Gradskim vijećem i za sve buduće odluke koje će utjecati na kvalitetu života naših sugrađana. Posebno je zabrinjavajuće što se sve više govori o mogućim političkim trgovinama – od pozicija u VAD-u, do zapošljavanja na Sveučilištu u Splitu. Ako je istina da su funkcije i sinekure postale valuta u ovim dogovorima, tada je riječ o krajnje neodgovornom ponašanju prema javnom interesu.

Predizborna retorika o ljubavi prema Sinju brzo je zamijenjena interesima – osobnim, političkim i kadrovskim. MOST će pažljivo i dosljedno nadzirati sve poteze ove nove koalicije, kao što smo to činili i do sada, jer smo odgovorni svojim biračima i svim građanima.

Vrijeme će pokazati kolika će biti cijena ovog političkog dogovora. Gradsko vijeće je sada u rukama HDZ-a i NL dr. Jadrijevića – i za sve dobro i loše bit će odgovorni isključivo oni.

Na kraju, ono što nas jedino može veseliti jest da ćemo sada, napokon, imati priliku svjedočiti realizaciji velikih projekata koje su najavljivali ministri HDZ-a i predstavnici NL dr. Jadrijevića u predizborno vrijeme. MOST će, u interesu građana, podržati svaki projekt koji donosi konkretne koristi Sinju i Cetinskoj krajini:

1. Izgradnju brze ceste i zaobilaznice Sinja

2. Osnivanje opće bolnice u Sinju

3. Izgradnju Osnovne škole fra Pavla Vučkovića

4. Izgradnju Glazbene škole Jakov Gotovac

5. Rekonstrukciju vojarne Ivaniša Nelipića u dom za starije i nemoćne

Držat ćemo ih za riječ – jer to građani od nas očekuju.