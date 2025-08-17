Oglasili se iz hotela i zaštitarske tvrtke o napadu Slovenca u Istri: "Žalimo zbog eskalacije..."

Nakon što su slovenski mediji objavili da su zaštitari na plaži kod luksuznog hotela Kempinski Adriatic u Savudriji brutalno pretukli skupinu slovenskih turista, oglasio se hotel Kempinski i poručio da žali zbog incidenta.

'Žalimo zbog incidenta koji se u noći s 15. na 16. kolovoza 2025. dogodio na plaži Alberi, u koncesiji hotela Kempinski Adriatic Savudrija.

Tom prilikom došlo je do fizičkog sukoba između zaštitara zaposlenih u tvrtki Klemm Security, koja pruža usluge zaštite našem hotelu, i skupine osoba koje su se nalazile na plaži, a koje nisu bile gosti hotela. U sukobu su obje strane zadobile ozljede. Odmah je pozvana policija koja je izašla na teren i provela potrebne postupke.

Djelatnici zaštitarske tvrtke koji su sudjelovali u incidentu trenutno su udaljeni sa svojih dužnosti do završetka policijske istrage i objave službenog izvješća. Ako se utvrdi odgovornost ili nezakonito postupanje, poduzet će se odgovarajuće mjere.

Izražavamo iskreno žaljenje zbog ovog događaja te suosjećamo sa svima koji su na bilo koji način pretrpjeli neugodnosti i ozljede i nadamo se njihovom brzom oporavku. Sigurnost naših gostiju i posjetitelja naših sadržaja uvijek nam je na prvom mjestu, a svaki oblik nasilja je potpuno neprihvatljiv i suprotan vrijednostima našeg hotela. Nastavljamo primjenjivati sve potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost i ugodan boravak svih naših gostiju. O svim daljnjim rezultatima istrage pravovremeno ćemo obavijestiti javnost', stoji u priopćenju hotela, javlja Index.

Na plaži kojom upravlja hotel Kempinski dogodio se brutalan napad zaštitara na grupu slovenskih turista. Prema svjedočanstvima napadnutih za portal 24ur, u tučnjavi nisu poštedjeli ni djevojku, koju je jedan od zaštitara udario nogom dok je ležala na tlu. Tragovi krvi ostali su vidljivi i dan kasnije.

Skupina Slovenaca družila se u vikendici iznad plaže, a oko 22 sata odlučili su sići do mora kako ne bi smetali susjedima.

'Nakon otprilike sat vremena prišao nam je zaštitar hotela i na neugodan način pokušao nas otjerati. Rekao je da nestanemo i da nas više ne želi vidjeti', ispričala je jedna od napadnutih.

Turisti su ga podsjetili da se nalaze na javnoj plaži, no ubrzo se vratio s kolegom, koji je, kako tvrde, odmah krenuo agresivno i vikao da se 'gube iz Lijepe naše'. Kada su mu rekli da će pozvati policiju, situacija se dodatno pogoršala.

Slovenci su se povukli u obližnju kućicu, ali tada se pojavio i treći zaštitar.

'Jednog prijatelja povukao je za majicu, a ja sam izvadio mobitel i počeo snimati. Tada je počela tučnjava', opisao je jedan od napadnutih.

U napadu je ozlijeđena i djevojka, koju je, prema njihovom svjedočenju, zaštitar udario nogom pa je pala na donju terasu. Tek kada su susjedi čuli galamu i došli na plažu, zaštitari su se povukli. Slovenci su potom pozvali hitnu pomoć i policiju, a liječničku pomoć kasnije su potražili i u Sloveniji.

'Nakon trećeg upozorenja došlo je i do fizičkog napada na zaštitare. Time je nastao sukob u kojem su obje strane zadobile lakše tjelesne ozljede', stoji u priopćenju.

Iz Klemma naglašavaju da su njihovi djelatnici odmah pozvali policiju, koja je obavila očevid i testiranje na alkohol, a o svemu se čeka policijsko izvješće. Tvrtka dodaje da je 'svjesna svoje odgovornosti prema klijentu i prema svim trećim osobama te nužnosti da se postupa po najvišim profesionalnim standardima'.

'Tvrtka osuđuje svaki vid nasilja, te izražava žaljenje zbog eskalacije koja je, ovom prilikom, uvjetovala ozljede na obje uključene strane, ali i nemjerljivu reputacijsku štetu klijentu koji promiče najviše turističke i sigurnosne standarde', poručuju iz Klemma.

Na kraju dodaju da oni i uključeni djelatnici 'pružaju punu suradnju u policijskim izvidima te su otvoreni i spremni na potpunu transparentnost radi rasvjetljavanja svih okolnosti slučaja'.