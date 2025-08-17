VIDEO Zaštitari hotela premlatili Slovence, djevojka završila sa šavovima: "Pala je na terasu ispod"

Više slovenskih turista ozlijeđeno je na plaži u Savudriji, odmah ispod hotela Kempinski, gdje su ih brutalno napali hrvatski zaštitari. Djevojka je završila s dubokom ranom na čelu.

Kako su ispričali za slovenske medije, turisti su se oko 22 sata spustili na plažu, a nakon nekog vremena su im prišli zaštitari hotela.

"Nakon otprilike sat ili sat i pol, prišao nam je zaštitar hotela i na ne baš lijep način pokušao nas maknuti s plaže. Pitali smo ga u čemu je problem, kako ne bismo nikoga uznemiravali. Ni na plaži nije bilo nikoga, rekao je da bismo trebali nestati i da nas više ne smije ovdje vidjeti", ispričali su, prenosi Dnevnik.hr.

"Povukao me za majicu pa sam izvukao telefon"

Nakon toga je pozvao kolegu, koji je, kako su ispričali Slovenci, bio vidno agresivan. Ponovili su da ne vide u čemu je problem i da po potrebi mogu pozvati policiju. Htjeli su pričekati policiju u obližnjoj kući 20 metara od plaže.

"U tom trenutku stigao je treći zaštitar i rekao jednom od svojih kolega da ne ide gore, on ga je izbjegao i krenuo prema stubama. Tada smo i ostali htjeli otići, povukao me za majicu pa sam izvukao telefon i počeo snimati", opisala je jedna od žrtava.

Tu je krenula tučnjava. Djevojku su zaštitari navodno udarili nogom dok je padala na tlo. Video možete pogledati OVDJE.

"Zatim su je udarili i pala je na terasu ispod. Tada su to čuli susjedi s gornjeg kata i sišli. Zaštitari su počeli napuštati plažu, a mi smo došli i pozvali hitnu pomoć i policiju", ispričao je Slovenac.

Direktor hotela, Ninoslav Vidović, obaviješten je o incidentu i distancira se od njega. Tvrdi da je incident izazvala zaštitarska služba, koja je vanjski angažirani partner hotela. Na pitanje što su zaštitari radili na plaži i po čijem nalogu te hoće li biti zamijenjeni u hotelu, direktor nije htio odgovoriti.