Oglasila se srpska pjevačica koja je nastupila u Zagrebu na Srpskoj večeri: 'Ja sam ta koja bi trebala tužiti'

Glazbeni repertoar srpske estradne pjevačice Snežane Đurišić na tradicionalnoj novogodišnjoj Srpskoj večeri u Zagrebu završio je na naslovnicama srpskih tabloida.

"Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo", stihovi su pjesme Vidovdan koju u originalu izvodi Gordana Lazarević, a spominje bitku za Kosovo. Osim u fokusu medija, našla se i u kaznenoj prijavi portiv Srpskog narodnog vijeća koji je Općinskom državnom odvjetništvu podnio vijećnik Vukovarsko-srijemske županije, Nikola Kajkić.

"Tijekom te večeri izvođači iz Srbije i glazbenici iz Srbije su izvodili razne pjesme koje imaju elemente i obilježja prekršaja i kaznenog djela u djelu poticanja na mržnju i podjelu po nacionalnoj i vjerskoj osnovi", kazao je.

O ovim tvrdanja pitali su direktno i izvođačicu koja nam je odgovorila na telefonski poziv.

"Ja sam došla na poziv i pevala sam svoje pesme i bila sam lepo primljena", kazala je pjevačica Snežana Đurišić te na pitanje je li ju pozvao SNV kratko odbrusila: "Naravno, kako vas nije sram ovime se baviti, nemojte me više zvati."

Kasnije je komunikaciju zaključila porukom upućenom Kajkiću.

"Ja sam ta koja bi trebala tužiti zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi", kazala je Đurišić za RTL Danas.

Srpsko narodno vijeće u međuvremenu je izbrisalo sve snimke s događaja, optužbe naziva lažima. "U pitanju je privatna tužba, koju svatko može pokrenuti, nemamo nikakvu obvezu da je komentiramo, ona je irelevantna", stoji u reakciji SNV-a na kaznenu prijavu.

Srpska večer, koju tradicionalno organizira Srpsko narodno vijeće, jedno je od najznačajnijih neslužbenih okupljanja srpske zajednice u Hrvatskoj, a djelomično se financira državnim novcem. Prema podacima Ministarstva financija, na račun SNV-a iz državnog proračuna lani je uplaćeno više od 24 milijuna eura, pet više nego godinu ranije.

Koncert je održan u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, koji je dio Zagrebačkog holdinga, ali je u privatnom zakupu.