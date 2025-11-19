Oglasila se splitska policija, evo kako su maloljetnici napravili eksplozivno sredstvo

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad sedam osoba, od kojih je šest maloljetnika, zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela na području Strožanca, na platou ispred osnovne škole.

Zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i jednog kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari, četiri osobe će uz kaznenu prijavu biti odvedene pritvorskom nadzorniku, dok će protiv tri osobe biti podnesena kaznena prijava redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je sedam osumnjičenih osoba, među kojima šest maloljetnika, 16. studenoga 2025. oko 20:30 sati, planskim i zajedničkim djelovanjem, na ograđenom prostoru osnovne škole aktiviralo improviziranu eksplozivnu napravu.

Osumnjičeni su prethodno pripremili plastične boce ispunjene pogonskim gorivom te u njih postavili eksplozivno sredstvo koje su aktivirali upaljačem, nakon čega su se udaljili i s udaljenosti pratili detonaciju. Eksplozija je izazvala jak udar i veliki plamen, a jedan od maloljetnika snimao je događaj mobilnim telefonom.

Nadalje, utvrđena je sumnja da su dan ranije, 15. studenoga 2025. oko 19:30 sati, na identičan način i s istom namjerom aktivirali drugu improviziranu eksplozivnu napravu na istome mjestu. Eksplozija je izazvala detonaciju i plamen te su tom prilikom oštećena stakla na školi. I ovaj događaj je sniman mobilnim telefonom jednog od maloljetnika.