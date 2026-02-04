Oglasila se Mia Kovačić: "Na ovaj način nanosi mi se šteta"

Voditeljica Mia Kovačić oglasila se nakon što je objavljeno da se njezino ime spominje u novim objavljenim dokumentima o Jeffreyu Epsteinu.

"Iz medija sam doznala da se moje ime spominje u e-mailovima iz slučaja Jeffreyja Epsteina. Uopće ne poznajem osobe uključene u taj slučaj niti sam znala da se moje ime dijeli ili komentira u tuđoj privatnoj korespondenciji", poručila je, prenosi Dnevnik.hr.

"Žao mi je što me niti jedan medij prije objave mojeg imena u kontekstu komunikacije trećih osoba s kojima nemam nikakve veze nije kontaktirao. Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu i postupanjem medija u dobroj vjeri", dodala je.

"Ponuda iz Zagreba"

Podsjećamo, Epsteinov bliski suradnik Boris Nikolić 2014. mu je slao i linkove na hrvatske modele i agencije te sugerirao da "pogleda" ponudu iz Zagreba, a u jednom od mailova se spominje i Mia Kovačić.