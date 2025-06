Oglasila se kći Matije Dedića, napisala emotivnu poruku: "Odmori, tata moj"

Lu Dedić oglasila se nakon smrti Matije Dedića.

"Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema: astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjere… teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe: sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas", započela je 23-godišnja Lu.

"Zaista si bio neponovljivi majstor"

"Hvala ti na svemu, na brizi, nježnosti i dobroti, na životu koji si mi omogućio i tijekom kojeg si me čuvao kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu. Ispunit ću naše snove i učiniti te ponosnim, kao što si i ti mene učinio najponosnijom na svijetu jer sam odrastanjem shvatila i tvoju profesionalnu veličinu. Kao malo dijete sam te zvala 'majstore' i eto, zaista si bio neponovljivi majstor u onome što si radio i iza sebe ostavio veliko glazbeno bogatstvo", dodala je.

"U ovom nažalost prekratkom periodu koji smo proveli zajedno stigli smo i profesionalno surađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna prvenstveno zbog toga što znam koliko te to ispunilo. Još jedanput, hvala ti na svemu, a sada odmori, tata moj", zaključila je.

Lu je objavila još jedan Instagram story u kojem je napisala kad će se održati komemoracija.

Preminuo u 53. godini

Podsjećamo, Matija Dedić umro je u 53. godini života. Bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz-glazbenika. Dolazi iz glazbeničke obitelji (sin Arsena Dedića i Gabi Novak), a 1997. diplomirao je jazz na Umjetničkoj akademiji u Grazu (Harald Neuwirth).

Lu je posljednjih nekoliko godina s ocem nastupala na koncertima u čast Arsenu. Krajem ožujka ove godine takav koncert održan je u Karlovcu u sklopu Tjedna Porina.

Lu je i prošle godine nastupila na koncertu posvećenom Arsenu Dediću. Manifestacija Arsen, čovjek kao i ja održana je tijekom dva dana u srpnju u Šibeniku, a Lu je u spomen djedu izvela njegovu pjesmu Dida moj.

23-godišnja Lu polako gradi svoju glazbenu karijeru. Ranije je surađivala s Leom Deklevom, prošle se godine predstavila pjesmom Prava stvar, a oduševila je i izvedbom pjesme Zadnji sati ljeta, koja je objavljena na albumu Ladies Matije Dedića.