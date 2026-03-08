Oglas za posao u Hvaru podigao prašinu: Pomoćnom radniku 2000 eura plaće, ženi za isti posao - 500 eura manje

Za pomoćnu radnicu u kuhinji plaća od 1500 eura, a za pomoćnog radnika u istoj kuhinji restorana na Hvaru 2000 eura. Na ovaj nezakonit oglas za posao, koji je objavljen na platformi Jooble, upozorila je saborska zastupnica SDP-a Marija Lugarić.

Ona je na svom Facebook profilu objavila fotografiju spornog oglasa te dodala kako je taj slučaj diskriminacije prijavila pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, a uz objavu je pratiteljima čestitala Međunarodni dan žena, koji se obilježava danas.

- Istina je. Taj sam oglas prijavila pravobraniteljici. Odvjetnik je nazvao taj restoran i oni su se odmah ispričali te rekli da će povući diskriminirajući natječaj - kratko nam je objasnila. Uostalom, zastupnica Lugarić je i predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova.

Inače, radi se o restoranu na Hvaru u kojem se, kad su ih zvali novinari Jutarnjeg lista, nisu javljali na broj telefona koji stoji na njihovim službenim stranicama.

Naime, piše kako prilikom oglašavanja potrebe za zapošljavanjem u oglasu mora biti jasno istaknuto da se za oglašeno radno mjesto mogu javiti osobe oba spola, što je u ovom slučaju bilo prekršeno. Također, u istom članku stoji i da pri oglašavanju nije dozvoljeno koristiti izraze koji uzrokuju ili bi mogli uzrokovati diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa ili spolne orijentacije.

Što se tiče razlike u plaćama muškaraca i žena, Državni zavod za statistiku nedavno je objavio podatke za prošlu godinu. Prema brojkama kojima oni raspolažu, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u četvrtom tromjesečju 2025. iznosila je 1457 eura za žene, a 1513 eura za muškarce, odnosno razlika je 56 eura u korist muškaraca.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prosječne neto plaće za žene porasle su za 9,7 posto, a za muškarce za 9,6 posto, stoji u njihovu dokumentu, što prikazuje neznatno bolji položaj žena naspram muškaraca u tom segmentu.

Kada je, pak, u pitanju bruto plaća, u četvrtom tromjesečju 2025. godine ona je iznosila 2030 eura za žene, a 2112 eura za muškarce, to jest razlika se penje na 82 eura, a povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za muškarce iznosi 10,5 posto, dok za žene 10,4 posto, piše Jutarnji list.