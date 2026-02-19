Oftalmolozi upozoravaju: Ovaj tihi simptom raka oka mnogi zanemaruju

Zdravstvene institucije upozoravaju na simptome raka oka, ističući da neki od njih mogu djelovati bezazleno i lako se zamijeniti s uobičajenim tegobama. Godišnje se dijagnosticira oko 850 slučajeva ove bolesti, a stručnjaci naglašavaju koliko je važno na vrijeme prepoznati znakove upozorenja.

Rak oka može nastati u tkivima unutar ili oko očne jabučice, ali se može i proširiti na oko iz drugih dijelova tijela, poput pluća ili dojke.

Četiri najčešće vrste

Postoje četiri glavne vrste raka koje zahvaćaju oči: melanom oka, karcinom skvamoznih stanica, limfom te retinoblastom, koji se javlja u dječjoj dobi.

Simptomi koji se lako zanemari

Rak oka ne mora uvijek uzrokovati jasne simptome i ponekad se otkriva tek tijekom rutinskog pregleda vida. Jedan od znakova na koji upozoravaju stručnjaci jest dugotrajna iritacija oka koja ne prolazi, a koju mnogi pripisuju prašini ili stranom tijelu.

Među mogućim simptomima su i pojava sjena, bljeskova svjetlosti ili krivudavih linija u vidnom polju, zamagljen vid, tamna mrlja u oku koja se povećava, djelomičan ili potpun gubitak vida, izbočenost jednog oka te rastuća kvržica na vjeđi ili u oku. Bol u oku ili oko njega moguća je, ali je rjeđa.

Stručnjaci ističu da navedeni simptomi često mogu biti posljedica manje ozbiljnih očnih stanja, no upozoravaju da je važno potražiti liječnički savjet ako potraju.

Kako se postavlja dijagnoza

Ako liječnik opće prakse ili optičar posumnja na ozbiljniji problem, pacijenta upućuje oftalmologu na dodatne pretrage. U slučaju sumnje na melanom oka, osoba se šalje u specijalizirani centar za liječenje raka oka.

Dijagnostika obično uključuje detaljan pregled oka, ultrazvuk kojim se utvrđuje veličina i položaj tumora te fluoresceinsku angiografiju – snimanje oka nakon ubrizgavanja kontrastne boje kako bi se promjene jasnije uočile. U pojedinim slučajevima provodi se i biopsija, pri kojoj se tankom iglom uzima uzorak tumorskih stanica radi genetske analize i procjene rizika širenja bolesti.