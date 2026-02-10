Odzvonilo gradnji sunčanih elektrana na Kozjaku. Na GV Kaštela vijećnici jednoglasno izglasali brisanje lokaliteta iz Prostornog plana

Na sjednici Gradskog vijeća u Kaštelima jednoglasno je izglasana točka 3. dnevnog reda, Prijedlog Odluke o uklanjanju/ brisanju iz prostornih planova potencijalne lokacije za solarne elektrane na području prostora Biranjštine u Kaštel Lukšiću. Prijedlog se dao na razmatranje Gradskom vijeću, na inicijativu gradskog vijećnika Branimira Matijace, brojnih udruga i građana grada Kaštela.

- Kako gradski vijećnik posebno želim naglasiti protivljenje šire javnosti, odnosno građana grada Kaštela, od kojih je preko 1600 potpisalo peticiju ''Protiv izgradnje sunčane elektrane Kozjak, te za očuvanje Kozjaka i njegovu zaštitu. Ovaj prostor je industrijski napadnut u prostornom planu, i ovim putem se zahvaljujem Muzeju grada Kaštela te Gradu Kaštela koji imaju senzibiliteta prema vlastitom prostoru, koji je dio naše kolektivne svijesti, dio naše kolektivne emocije, što su pokazali i naši građani. Vjerujem kako ćemo i ubuduće ovako reagirati kad se dira Kozjak i prostor naše obale gdje život teče tisućama godina. Smisao našeg postojanja je da ostavimo nešto i za generacije koje dolaze, da ne pokvarimo prostor onima koji dolaze iza nas - kazao je vijećnik Branimir Matijaca.

Na Javnoj raspravi koja je bila u studenom prošle godine razne udruge za očuvanje kulturne baštine, župa Kaštel Lukšić, bratovština, povjesničari, biolozi te velik broj građana ukazali su na manjkavost Studije o utjecaju na okoliš sunčane elektrane Kozjak te su iskazali veliku zabrinutost i nezadovoljstvo planiranom izgradnjom, na koju je zaprimljeno 260 primjedbi u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Stručna javnost i građani argumentirano su iznijeli razloge koji neprijekorno potvrđuju da bi realizacija takvog zahvata prouzročila trajnu i nemjerljivu štetu. Današnjim izglasavanjem briše se oznaka k.č. 1615 /1 k. Kaštel Lukšić u Prostornom planu potencijalne lokacije za solarne elektrane te se predlaže Splitsko-dalmatinskoj županiji da isto učini u Prostornom planu SD županije.