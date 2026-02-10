Close Menu

Odzvonilo gradnji sunčanih elektrana na Kozjaku. Na GV Kaštela vijećnici jednoglasno izglasali brisanje lokaliteta iz Prostornog plana

Prijedlog se dao na razmatranje Gradskom vijeću, na inicijativu gradskog vijećnika Branimira Matijace, brojnih udruga i građana grada Kaštela

Na sjednici Gradskog vijeća u Kaštelima jednoglasno je izglasana točka 3. dnevnog reda, Prijedlog Odluke o uklanjanju/ brisanju iz prostornih planova potencijalne lokacije za solarne elektrane na području prostora Biranjštine u Kaštel Lukšiću. Prijedlog se dao na razmatranje Gradskom vijeću, na inicijativu gradskog vijećnika Branimira Matijace, brojnih udruga i građana grada Kaštela.

- Kako gradski vijećnik posebno želim naglasiti protivljenje šire javnosti, odnosno građana grada Kaštela, od kojih je preko 1600 potpisalo peticiju ''Protiv izgradnje sunčane elektrane Kozjak, te za očuvanje Kozjaka i njegovu zaštitu. Ovaj prostor je industrijski napadnut u prostornom planu, i ovim putem se zahvaljujem Muzeju grada Kaštela te Gradu Kaštela koji imaju senzibiliteta prema vlastitom prostoru, koji je dio naše kolektivne svijesti, dio naše kolektivne emocije, što su pokazali i naši građani. Vjerujem kako ćemo i ubuduće ovako reagirati kad se dira Kozjak i prostor naše obale gdje život teče tisućama godina. Smisao našeg postojanja je da ostavimo nešto i za generacije koje dolaze, da ne pokvarimo prostor onima koji dolaze iza nas - kazao je vijećnik Branimir Matijaca.

Na Javnoj raspravi koja je bila u studenom prošle godine razne udruge za očuvanje kulturne baštine, župa Kaštel Lukšić, bratovština, povjesničari, biolozi te velik broj građana ukazali su na manjkavost Studije o utjecaju na okoliš sunčane elektrane Kozjak te su iskazali veliku zabrinutost i nezadovoljstvo planiranom izgradnjom, na koju je zaprimljeno 260 primjedbi u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Stručna javnost i građani argumentirano su iznijeli razloge koji neprijekorno potvrđuju da bi realizacija takvog zahvata prouzročila trajnu i nemjerljivu štetu. Današnjim izglasavanjem briše se oznaka k.č. 1615 /1 k. Kaštel Lukšić u Prostornom planu potencijalne lokacije za solarne elektrane te se predlaže Splitsko-dalmatinskoj županiji da isto učini u Prostornom planu SD županije.

IZGRADNJA SOLARNIH PANELA NA PADINAMA KOZJAKA Iz Inicijative Zeleni Kozjak poručuju: Želimo spriječiti devastaciju zaštićene prirode i kulturno povijesnog lokaliteta

 

Izgradnja Sunčane elektrane na Kozjaku upitna. Matijaca zatražio uklanjanje projekta iz Prostornog plana

