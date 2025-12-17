Izgradnja Sunčane elektrane na Kozjaku upitna. Matijaca zatražio uklanjanje projekta iz Prostornog plana

Na 4. sjednici Gradskog vijeća u Kaštelima tijekom vijećničkih pitanja, vijećnik Branimir Matijaca zatražio je da se na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća uvrsti točka o izgradnji solarnih panela na Kozjaku - odnosno točka gdje će vijećnici imati priliku odbaciti taj projekta iz Prostornog plana.

Matijaca: U jednom danu imali smo 1600 potpisa građana

Na Javnoj raspravi koja je bila prošlog mjeseca u Gradskoj vijećnici u Kaštelima, građani su mogli iznijeti svoja pitanja na temu izgradnje solarnih panela na Kozjaku te poslati prigovore na Studiju utjecaja na okoliš, koja je po riječima struke, koja se našla na Javnoj raspravi, manjkava i nadasve smiješna.

"U jednom danu imali smo 1600 potpisa građana koji su tražili da se taj projekt makne iz Prostornog plana grada Kaštela te da se to područje zaštiti. Na protekloj Županijskoj sjednici isto je zatražila i županija gdje je javno rečeno kako će podržati sve ono što se izglasa i dođe kao inicijativa od strane lokalne samouprave. Stoga vas molim da se ovaj prijedlog uvrsti na sljedeću sjednicu'', kazao je Matijaca.

Podsjećamo, Sunčana elektrana Kozjak prostirat će se na 643 hektara. Sastojat će se od 12 polja modula. Svako polje priključit će se na svoj pretvarač iz kojeg električni kabel vodi u transformatorsku stanicu. Ukupna površina pod panelima iznosit će 63.632 četvorna metra. na priključna snaga sunčane elektrane je 9,99 MW, a ukupna nazivna snaga 13,72 MW.

Lokacijska dozvola za izgradnju istekla

Za investiciju vrijednu 8 milijuna eura prije deset godina je dobivena lokacijska dozvola, ali tada ta elektrana nije bila ekonomski isplativa niti je bilo poticaja za izgradnju, po riječima investitora, pa je lokacijska dozvola istekla te on sada obnavlja postupak.

Berket: Proglasimo Park šumu Kozjak

Tijekom Vijećničkih pitanja Joško Berket (NLJB) podržao je kolegu Branimira Matijacu (HDZ) te nadodao kako je vrijeme da se zaštiti Kozjak.

"Pridružujem se prijedlogu kolege Matijace te ovim putem želim predložiti da se na sljedećoj sjednici uvrsti i točka pod kojom ćemo Kozjak proglasiti Park šumom i na taj način ju zaštititi. To su pluća našeg grada koja obiluju povijesnom baštinom, kolijevka Hrvata te mislim kako bi bio red da svi skupa, bez obzira koja smo stranka, dignemo ruku za naš Kozjak'', kazao je Joško Berket.

Berket je nadodao kako je potrebno označiti gdje je gradnja na Kozjaku dozvoljena, koji dio pripada Crkvi, koji dio će biti Park šuma te da se označe i parcele koje su u privatnom vlasništvu.