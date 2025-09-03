Odvoz smeća u Kaštelima poskupljuje, uvode se i nove kazne

Odvoz komunalnog otpada na području Grada Kaštela uskoro će poskupjeti, a uvode se i nove kazne za nepravilno odlaganje otpada. Novi nacrt prijedloga odluke upućen je na javno savjetovanje koje traje do 3. listopada.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Poskupljenje od 20 do 34 posto

Za kućanstva cijena obvezne minimalne usluge porast će s 7,55 eura na 11,33 eura mjesečno, što je povećanje od oko 20 posto. Računi za ne-kućanstva rastu s 175 na 262,50 eura, no uz popust od 90 posto poskupljenje iznosi 8,70 eura, odnosno oko 34 posto.

Kazne od 3 do 185 eura

Predviđene su i dodatne kazne za nepravilno odlaganje otpada, od minimalno 3 eura do najviše 185 eura.

Otpad izvan spremnika – 30 eura

Građevinski ili problematični otpad u pogrešnim spremnicima – 70 eura

Onemogućen pristup spremniku – 27 eura

Višak otpada u kanti – 3 eura

Sabijeni otpad koji se ne može isprazniti – 5 eura

Razlog poskupljenja – gubici u poslovanju

Kako navode u nacrtu, poskupljenje nije usmjereno na ostvarivanje dobiti, nego na pokrivanje stvarnih troškova i održivost sustava. Tvrtka koja pruža uslugu u prvih sedam mjeseci 2025. godine ostvarila je gubitak od gotovo 700 tisuća eura.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznosili su 1,94 milijuna eura, dok su prihodi bili 1,24 milijuna. Najveći dio rashoda odnosi se na troškove rada, zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada, održavanje vozila i administrativne troškove.

Procjenjuje se da će predloženom korekcijom cijena mjesečni prihod porasti za oko 72 tisuće eura, čime bi se stabiliziralo poslovanje i osigurala kvaliteta usluge.