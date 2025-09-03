Odvoz smeća u Kaštelima poskupljuje, uvode se i nove kazne

Odvoz komunalnog otpada na području Grada Kaštela uskoro će poskupjeti, a uvode se i nove kazne za nepravilno odlaganje otpada. Novi nacrt prijedloga odluke upućen je na javno savjetovanje koje traje do 3. listopada.
Poskupljenje od 20 do 34 posto
Za kućanstva cijena obvezne minimalne usluge porast će s 7,55 eura na 11,33 eura mjesečno, što je povećanje od oko 20 posto. Računi za ne-kućanstva rastu s 175 na 262,50 eura, no uz popust od 90 posto poskupljenje iznosi 8,70 eura, odnosno oko 34 posto.
Kazne od 3 do 185 eura
Predviđene su i dodatne kazne za nepravilno odlaganje otpada, od minimalno 3 eura do najviše 185 eura.
Otpad izvan spremnika – 30 eura
Građevinski ili problematični otpad u pogrešnim spremnicima – 70 eura
Onemogućen pristup spremniku – 27 eura
Višak otpada u kanti – 3 eura
Sabijeni otpad koji se ne može isprazniti – 5 eura
Razlog poskupljenja – gubici u poslovanju
Kako navode u nacrtu, poskupljenje nije usmjereno na ostvarivanje dobiti, nego na pokrivanje stvarnih troškova i održivost sustava. Tvrtka koja pruža uslugu u prvih sedam mjeseci 2025. godine ostvarila je gubitak od gotovo 700 tisuća eura.
Ukupni rashodi u tom razdoblju iznosili su 1,94 milijuna eura, dok su prihodi bili 1,24 milijuna. Najveći dio rashoda odnosi se na troškove rada, zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada, održavanje vozila i administrativne troškove.
Procjenjuje se da će predloženom korekcijom cijena mjesečni prihod porasti za oko 72 tisuće eura, čime bi se stabiliziralo poslovanje i osigurala kvaliteta usluge.