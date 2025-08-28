Odvjetnica osumnjičene za špijunažu: "Slušam i čitam komentare, pa i nekih dužnosnika..."

Špijunski dvojac - hrvatski vojni pilot i partnerica mu iz Kosovske Mitrovice završili su u istražnom zatvoru na 30 dana. Od pilota, koji je bio u misiji na Kosovu, sumnja se, dobivala je informacije poput onih o snagama u NATO-u.

Radi se o sociologinj​i iz Kosovske Mitrovice​ koja je državljanka Srbije.

Doris Košta, odvjetnica osumnjičene, govorila je za Dnevnik Nove TV o slučaju.

"Nikome ova vrsta kaznenog postupka nije laka, ali kao što znate, cijeli postupak je tajan, tako da i o njezinim neposrednim osjećajima ja ne mogu ništa reći."

Osumnjičena tvrdi da je riječ o jednoj ljudskoj komunikaciji među njima jer su bili u vezi, no sada se spominje i neka mreža.

"Cijeli postupak je tajan. No, slušam i čitam komentare i nekih dužnosnika koji govore o uspješnoj operaciji i otkrivanju mreže. Ja moram reći da je to sada preuranjeno govoriti jer u ovom trenutku imamo zahtjev za provođenje istrage, govorimo o osnovanoj sumnji".

Na pitanje što mora biti u podlozi da bi to bila špijunaža, odvjetnica kaže: "Postoji čitav niz elementa, a to je da je došlo do pribavljanja tajnih podataka, a isto tako oni moraju biti preneseni nekoj trećoj osobi, povreda integriteta.

Smatram da će ovoj obrani biti omogućen jedan pravičan postupak, da će nam biti omogućena jednakost oružja i da ćemo dokazima dokazati istinu", kazala je.