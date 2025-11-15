Odvjetnica Jakova Ćalete kaže da je do pritvaranja u Splitu došlo zbog političkog pritiska. Rekla i čijeg

Odvjetnica Ana Marija Ljubičić Kuzmanić, braniteljica Jakova Ćalete, HDZ-ovca koji je među devet osumnjičenih za upad na Dane srpske kulture na splitskim Blatinama, potvrdila je njezinom klijentu, kao i ostalima, ukinut istražni zatvor.

Pri tome je izjavila: "Da nije bilo snažnog političkog utjecaja, u odnosu na ove ljude uopće ne bi išao prijedlog za istražni zatvor, a kamoli da bi on bio određen. Riječ je o neuobičajeno strogom postupanju u odnosu na sudsku praksu".

Turudićev dolazak i Plenkovićeva izjava stvorili pritisak

Index je pitao odvjetnicu Ljubičić Kuzmanić na čiji je točno politički pritisak mislila.

"Nakon ovog događaja u javnosti se stvorila određena slika, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odmah je stigao u Split, a premijer Andrej Plenković dao je izjavu. Stvorila se atmosfera zbog koje se postupalo neuobičajeno", pojasnila je za Index odvjetnica.

Objasnila je kako njezin branjenik živi u blizini mjesta događaja te je i sam bio među vijećnicima koji su dali suglasnost za korištenje prostora za Dane srpske kulture.

Nejasni razlozi za istražni zatvor

"Osumnjičenih je devet koji nisu bili maskirani i koji redom tvrde da nisu krivi i da su se samo zatekli u blizini, a onih 50 maskiranih nije pronađeno. Kako je moguće da bi ta devetorica utjecala na svjedoke, a ovi ostali ne bi to mogli učiniti? Osim toga, riječ je o neosuđivanim ljudima, pa nije jasno zašto je sud zaključio da bi mogli ponoviti kazneno djelo. Ne sporim sustavu pravo da istraži što se točno dogodilo, no to se može i u redovnom postupku bez pritvaranja.

Bilo bi zanimljivo vidjeti tko je završio u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a nije, kao ovi ljudi, bio do sada osuđivan. Moj branjenik u ovim postupcima nije sudjelovao niti ih je podržao", rekla nam je odvjetnica, zaključujući: "Trebalo je pronaći Pedra".