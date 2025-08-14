Odvjetnica Danke Derifaj: "Baš čudno, nakon Thompsonova ustoličenja..."

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma. Vijest je objavilo Odvjetničko društvo koje zastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegovu obitelj.

Sloković: Saznali smo iz medija

Odvjetnica Derifaj, Jadranka Sloković, izjavila je u Dnevniku Nove TV kako još nije zaprimila službenu obavijest.

„Državno odvjetništvo očito je proslijedilo optužnicu na Općinski sud, ali nama još ništa nije stiglo. Saznali smo iz medija da je optužnica dignuta“, kazala je Sloković.

Optužnica se odnosi na događaj iz 2021. godine kada je troje optuženih, snimajući prilog za RTL-ovu emisiju Potraga, stupilo na terasu za koju Perković tvrdi da je u njegovu vlasništvu. Sloković ističe kako je prošlo četiri godine i da policija ranije nije smatrala da postoji kazneno djelo.

„Ovo se pretvara u politički proces“

Sloković naglašava da ju čudi trenutak podizanja optužnice.

„Nakon Thompsonova koncerta i njegova ustoličenja kao ikone hrvatske desnice, odjednom dolazi optužnica. Tajming je vrlo čudan. Mislim da se ovo pretvara u politički proces jer, da se ne radi o Marku Perkoviću Thompsonu, optužnica ne bi bila podignuta“, rekla je.

Dodaje kako namjera Derifaj nije bila narušiti nepovredivost doma, nego provjeriti spornu informaciju.

„Po meni se štiti situacija koja je de facto nepravna. Kako netko može steći vlasništvo na tuđem krovu?“, pita Sloković.

Derifaj: „Ovo je obilježje autoritarnih sustava“

Novinarka Derifaj optužnicu je također doznala iz medija te je iznenađena.

„Nije mi jasno otkud ideja da se novinare kazneno goni za njihov posao. Mislim da se ovdje radi o nečem drugom. Ovo više nije stvar samo mene, nego kompletne novinarske zajednice u Hrvatskoj“, poručila je.

Istaknula je kako DORH zanemaruje činjenicu da je radila svoj posao:

„Ispada da sam obična provalnica. Zabrinjavajuće je da DORH drži ljestve čovjeku koji uzurpira tuđe nekretnine i to legalizira nasilno, a pritom kažnjava novinare koji na to ukazuju.“

Reakcije novinarskih udruga

Hrvatsko novinarsko društvo podsjeća da je Derifaj postupala u javnom interesu i da je ovo prvi slučaj u posljednjih 30 godina u kojem DORH podiže optužnicu protiv novinara zbog obavljanja profesionalnog zadatka, što, kako navode, ugrožava medijske slobode.

Slučaj je osudio i Sindikat novinara Hrvatske.

„Kolegici Danki Derifaj prijeti zatvorska kazna. Ovo je kazneni progon novinarke koja je tada radila svoj posao“, istaknula je predsjednica sindikata Maja Sever.