Oduzeto 206 stabljika i više od jednog kilograma marihuane - tri osobe kazneno prijavljene

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske tijekom 7. listopada 2025. godine proveli su više odvojenih postupanja u okviru suzbijanja zlouporabe droga na području Sinja, Splita i Brača, pri čemu su oduzete veće količine stabljika i osušene materije droge marihuane.

Na području Sinja, policijski službenici su kod 21-godišnjaka pronašli i od njega oduzeli 80 stabljika te 834 grama marihuane. U Splitu je kod 37-godišnje žene pronađeno i oduzeto 200 grama marihuane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na otoku Braču, tijekom pretrage doma i drugih prostorija koje koristi 37-godišnjak, policijski službenici su pronašli i od njega oduzeli 126 stabljika te manju količinu osušene marihuane.

Nakon provedenih kriminalističkih istraživanja, u svim postupanjima podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.