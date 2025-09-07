Održano promatranje potpune pomrčine Mjeseca na Zvjezdanom Selu Mosor

Dana 7. rujna dogodila se potpuna pomrčina Mjeseca koja je bila vidljiva iz naših krajeva. Zvjezdano Selo Mosor otvorilo je svoja vrata svim posjetiteljima u 19:30, točno u trenutku kada je Mjesec u potpunosti ušao u područje Zemljine sjene.

70-ak zainteresiranih građana i ljubitelja astronomije okupilo se na zvjezdarnici u Gornjem Sitnom na promatranju kojeg je organizirao tajnik ZSM-a Tomislav Nikolić. Voditelj promatranja bio je Duje Barić uz asistenciju Anđele Kavelj te Marte i Luke Jerčića, članova Zvjezdanog Sela Mosor.

Vremenski uvjeti u početku nisu bili naklonjeni nazočnim građanima. Naoblaka je spriječila promatranje tzv. "Krvavog Mjeseca" za vrijeme maksimuma pomrčine.

Oko 21h sramežljivi Mjesec se konačno pojavio iza oblaka, na oduševljenje malobrojnih, ali upornih posjetitelja. Iako nije bio crvene boje, čak i Mjesec koji izlazi iz Zemljine sjene je bio atrakcija za prisutne posjetitelje. Promatranje potpune pomrčine Mjeseca se pratilo uz pomoć četiri teleskopa koja su bila na raspolaganju zainteresiranim građanima.